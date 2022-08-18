"أبو تريكة الجديد".. الأهلي يحسم أولى صفقات الصيف ويفجر مفاجأة سارة لجماهيره

الأهلي يحسم صفقة التعاقد مع مصطفى شلبي

أكدت مصادر مسؤولة داحل النادي الأهلي، بأن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أعطى الضوء الأخضر لأمير توفيق من أجل حسم صفقة التوقيع مع لاعب خط وسط نادي إنبي، مصطفى شلبي، في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك مقابل مبلغ مالي قد يصل لنحو 25 مليون جنيه.

وأوضحت المصادر، بأن اللاعب أبدى موافقة رسمية على التوقيع لصالح النادي الأهلي ووعد الإدارة الحمراء برفض كل العروض المقدمة له من قبل أندية داخل وخارج الدوري المصري خلال هذه الفترة من أجل الانتقال نحو القلعة الحمراء في الصيف الجاري وبعد نهاية هذا الموسم مباشرة.

الأهلي يجهز صفقات قوية في ميركاتو الصيف

كشف الإعلامي “أحمد شوبير” والمعروف بمدى قربه من مجلس إدارة النادي الأهلي، بأن الأخير يخطط لعقد عدد من الصفقات القوية خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية،و هذا في ظل وجود خطة واضحة المعالم تمت الموافقة عليها من قبل لجنة التخطيط والجهاز الفني لتدعيم صفوف القلعة الحمراء بعناصر مميزة وقوية قادرة على أن تعيد الأهلي للواجهة من جديد وحصد البطولات والألقاب في المواسم المقبلة.

الجدير بالذكر بأن هناك بعض الأسماء المقترحة للانضمام إلى الأهلي في الصيف الحالي، ومن بينهم محمد علي بن رمضان لاعب الترجي الرياضي التونسي، وكذلك عمرو السيسي لاعب طلائع الجيش وجون إيبوكا مهاجم إنبي.