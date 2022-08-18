مجرزة في ميت عقبة .. " فيريرا " يوصي بالتخلص من 7 نجوم دفعة واحدة خلال الميركاتو الصيفي

جدير بالذكر أن هناك العديد من المصادر التي تشير إلي أن هناك رغبة من جانب المدير الفني البرتغالي ” فيريرا ” في الاستغناء عن خدمات 7 من نجوم الفريق الأول لكرة القدم دفعة واحدة خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية ، حيث أن تلك القائمة التي تقدم بها إلي إدارة النادي شملت كل من ” محمود علاء وإسلام جابر وحازم إمام وأيمن حفني ، عمر السعيد ” محمد أشرف روقة ، يوسف إبراهيم أوباما”

في ذات السياق فإن فيريرا يري أن هؤلاء اللاعبين لم يتمكنوا من تقديم ما يشفع لهم بالبقاء ضمن صفوف فريق كبير مثل الزمالك حيث أن المرحلة القادمة من وجهة نظره لابد أن تشهد الحصول علي توقيع مجموعة من اللاعبين الجديد اللذين لديهم الرغبة والشغف من أجل تحقيق المزيد فلا يوجد أسوء من لاعب يشعر بالرضا عن نفسه