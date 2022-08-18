انت الان تتابع خبر مجرزة في ميت عقبة .. " فيريرا " يوصي بالتخلص من 7 نجوم دفعة واحدة خلال الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل
الرياض-احمد صلاح- يبدو أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرتغالي ” جوزفالدو فيريرا ” لا يرغب في تضييع مزيد من الوقت مع بعض اللاعبين اللذين يري أنه لن يكون هناك فائدة ترجي من وراء بقائهم في النادي للموسم المقبل لذا يسعي من أجل التخلص منهم عقب انتهاء الموسم الحالي وتحقق المراد بالوصول إلي نهايته والتتويج بالألقاب في ظل الظروف التي مر بها النادي وهو الأمر الذي يعده البعض معجزة نظرا لحجم الغيابات التي عاني منها الفريق سواء علي مستوي الإصابات أو الراحلين عن صفوف الفريق
جدير بالذكر أن هناك العديد من المصادر التي تشير إلي أن هناك رغبة من جانب المدير الفني البرتغالي ” فيريرا ” في الاستغناء عن خدمات 7 من نجوم الفريق الأول لكرة القدم دفعة واحدة خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية ، حيث أن تلك القائمة التي تقدم بها إلي إدارة النادي شملت كل من ” محمود علاء وإسلام جابر وحازم إمام وأيمن حفني ، عمر السعيد ” محمد أشرف روقة ، يوسف إبراهيم أوباما”
في ذات السياق فإن فيريرا يري أن هؤلاء اللاعبين لم يتمكنوا من تقديم ما يشفع لهم بالبقاء ضمن صفوف فريق كبير مثل الزمالك حيث أن المرحلة القادمة من وجهة نظره لابد أن تشهد الحصول علي توقيع مجموعة من اللاعبين الجديد اللذين لديهم الرغبة والشغف من أجل تحقيق المزيد فلا يوجد أسوء من لاعب يشعر بالرضا عن نفسه