صفقة نارية .. " الخطيب " ينهي التعاقد مع " ميسي مصر " خلال الانتقالات الصيفية

جدير بالذكر أن العديد من المصادر التي تتحدث عن وجود رغبة من جانب إدارة النادي الأهلي في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا ” مصطفى سعد ” صانع الألعاب الذي يشتهر بين أقرانه ويلقبونه ” بميسي” نظرا لحجم موهبة اللاعب ومهارته التي جعلتهم يشبهونه بالبرغوث الأرجنتيني ” ليونيل ميسي ” أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ وأسطور التانجو الحية

في ذات السياق فقد كشفت بعض المصادر المقربة من بيئة اللاعب عن حصول الأهلي علي توقيع نجم سيراميكا خلال الفترة الماضية علي أن ينضم إلي صفوف الأهلي بداية من الموسم المقبل ، حيث أنه قد تم إنهاء الاتفاق علي تفاصيل العقد من حيث قيمة الراتب والمدة ، كما حصل اللاعب علي مقدم التعاقد الخاص به ويتبقي فقط وضع اللمسات الأخيرة علي تلك الصفقة مع إدارة سيراميكا كليوباترا كي يحسم انتقال اللاعب بشكل نهائي