الرياضة

صفقة نارية .. " الخطيب " ينهي التعاقد مع " ميسي مصر " خلال الانتقالات الصيفية

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الرياض-احمد صلاح- من ضمن المفاجأة السارة في الكرة المصرية هذا العام رغم الهزائم التي منيت بها الفرق والمنتخب المصري الأول لكرة القدم علي مستوي البطولات والتي تسبب بها تراجع مستوي اللاعبين بشكل كبير ، لكن هناك  العديد من المواهب التي ظهرت ولمعت خلال الموسم الكروي مع الأندية المختلفة ، والتي أثارت الكثير من الانتباه والأنظار حولها من جانب الأندية الكبري حيث أن قطبي الكرة المصرية يرغبون في التعاقد مع بعض هؤلاء النجوم .

جدير بالذكر أن العديد من المصادر التي تتحدث عن وجود رغبة من جانب إدارة النادي الأهلي في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا ”  مصطفى سعد ” صانع الألعاب الذي يشتهر بين أقرانه ويلقبونه ” بميسي” نظرا لحجم موهبة اللاعب ومهارته التي جعلتهم يشبهونه بالبرغوث الأرجنتيني ” ليونيل ميسي ” أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ وأسطور التانجو الحية

في ذات السياق فقد كشفت بعض المصادر المقربة من بيئة اللاعب عن حصول الأهلي علي توقيع نجم سيراميكا خلال الفترة الماضية علي أن ينضم إلي صفوف الأهلي بداية من الموسم المقبل ، حيث أنه قد تم إنهاء الاتفاق علي تفاصيل العقد من حيث قيمة الراتب والمدة ، كما حصل اللاعب علي مقدم التعاقد الخاص به ويتبقي فقط وضع اللمسات الأخيرة علي تلك الصفقة مع إدارة سيراميكا كليوباترا كي يحسم انتقال اللاعب بشكل نهائي

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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