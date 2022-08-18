انت الان تتابع خبر عملها الخطيب .. " الأهلي " يحصل علي توقيع " حريف بيراميدز " لمدة 5 مواسم مقبلة والان مع التفاصيل
الرياض-احمد صلاح- لا شك أن لدي إدارة النادي الأهلي الكثير من الأهداف التي تسعي من اجل التوقيع معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، وذلك حتي يتمكن النادي من إجراء بعض التعديلات والتدعيمات في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، حيث أن هناك عمل يجري ليل نهار داخل اسوار القلعة الحمراء من أجل حسم تلك الصفقات ، والعمل علي تجديد دماء الفريق من خلال التعاقد مع لاعبين جديد شبان لديهم الرغبة والحماس من أجل تحقيق البطولات وهو الأمر الذي سيشكل صحوة كبيرة في النادي
جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي ” محمد شبانة ” قد حرص من خلال بعض التصريحات التي أدلي بها من خلال برنامجه ” بوكس تو بوكس أن إدارة النادي الأهلي قد تمكنت من إنهاء كافة الأجراءات المتعلقة بضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ” إبراهيم عادل ” الذي يرغب مسئولو الأهلي في التعاقد معه بشكل جدي ، مشيرا إلي أن الأهلي تمكن من احصول علي توقيع اللاعب بعقد يمتد إلي نحو 5 سنوات قادمة
وقد تابع أن بموجب هذا العقد سيحصل اللاعب علي راتب قيمته 6 مليون في العام الواحد يزيد بواقع مليون جنيه في كل عام، بالإضافة لحصوله على امتيازات آخرى تتعلق بالتتويج بالبطولات وإحراز الأهداف ، حيث أنه يتبقي فقط الاتفاق مع إدارة بيراميدز وهو الأمر الذي من المتوقع أن يتم حسمه خلال الأسبوع الحالي