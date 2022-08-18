عملها الخطيب .. " الأهلي " يحصل علي توقيع " حريف بيراميدز " لمدة 5 مواسم مقبلة

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي ” محمد شبانة ” قد حرص من خلال بعض التصريحات التي أدلي بها من خلال برنامجه ” بوكس تو بوكس أن إدارة النادي الأهلي قد تمكنت من إنهاء كافة الأجراءات المتعلقة بضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ” إبراهيم عادل ” الذي يرغب مسئولو الأهلي في التعاقد معه بشكل جدي ، مشيرا إلي أن الأهلي تمكن من احصول علي توقيع اللاعب بعقد يمتد إلي نحو 5 سنوات قادمة

وقد تابع أن بموجب هذا العقد سيحصل اللاعب علي راتب قيمته 6 مليون في العام الواحد يزيد بواقع مليون جنيه في كل عام، بالإضافة لحصوله على امتيازات آخرى تتعلق بالتتويج بالبطولات وإحراز الأهداف ، حيث أنه يتبقي فقط الاتفاق مع إدارة بيراميدز وهو الأمر الذي من المتوقع أن يتم حسمه خلال الأسبوع الحالي