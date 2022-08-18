نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة القادمة وجدول المباريات القادمة في البطولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤخرًا وجدنا أن نادي برشلونة يواجه العديد من التخبطات الإدارية والتي عكست على الأداء الفني للفريق، وبالتالي أدت إلى حرمانه من قيد اللاعبين، لكن بعد أن تم رفع إيقاف القيد، فوجدنا أن الإدارة قد أبرمت العديد من الصفقات المذهلة، وبناء على ذلك فينتظر جماهير برشلونة أن يكون هناك منافسة على بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، لذلك سنقوم بعرض موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة القادمة

بدأ المارثون الجديد للدوري الإسباني يوم 12-8-2022، وكان لدى برشلونة افتتاحية مع مباراة رايو فاليكاونو في الكامب نو، ولكن وجدنا أن المباراة قد انتهت بالتعادل السلبي ما بين الفريقين، فبرشلونة يبحث عن أول انتصاراته خلال المباراة القادمة له، وإليكم موعدها بالشكل الآتي:

على حسب آراء الخبراء والمحللين، فالمباراة الثانية لبرشلونة ستكون صعبة للغاية، لأنه سيحل ضيفًا على فريق ريال سوسيداد، ودائمًا ما كان يتعثر فريق برشلونة على هذا المعلب.

فستكون المباراة يوم الأحد الموافق 21-8، وذلك في تمام الساعة 10:00م.

فسيغيب عن برشلونة لاعبه الأساسي المخضرم سيرجيو بوسكيتس، وذلك بسبب الطرد.

فريال سوسيداد قادم من فوز صعب على ملعب قادش، بنتيجة 0/1.

المباريات المقبلة لفريق برشلونة في الدوري

إليكم أهم مباريات برشلونة في الجولات القادمة بالصورة الآتية:

برشلونة سيواجه بلد الوليد في الجولة الثالثة يوم الأحد 28-8.

وفي الجولة الرابعة لديه مواجهة قوية مع فريق إشبيلية يوم 3-9.

وسيواجه فريق قادش في الجولة الخامسة يوم 10-9.

وفي الجولة السادسة سيواجه فريق إلتشيه يوم 18-9.

وسيواجه فريق برشلونة فريق ريال مايوركا في الجولة السابعة يوم 2-10.

وهناك مباراة قوية مع سيلتا فيغو تنتظر برشلونة في الجولة الثامنة يوم 9-10.

والكلاسيكو الاسباني سيكون يوم 16-10، حيث سيحل فريق برشلونة ضيفًا على ملعب ريال مدريد، وذلك في الجولة التاسعة.

إلى هنا نكون قد كشفنا لمحبي فريق برشلونة عن موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري، كما عرضنا أهم المباريات المنتظرة الفريق في الجولات القادمة، وعلى حسب ما ذكره بعض المحللين فبرشلونة سيكون منافسًا قويًا على الدوري هذا الموسم، وذلك على عكس ما حدث الموسم الماضي.