نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري موسم 2022 ومواعيد جدول مباريات الجولة القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقترب الدوري المصري من الانتهاء وصراع المنافسة والهبوط أصبح واضحًا بعض الشيء، وبناء على ذلك سنقوم بعرض ترتيب الدوري المصري موسم 2022، وكافة المباريات الخاصة بالجولة القادمة للدوري، وهذا ما سنقوم بعرضه داخل هذا المقال.

ترتيب الدوري المصري موسم 2022

إليكم ترتيب كل فريق في الدوري المصري موسم 2022 بالشكل الآتي:

حيث يحتل نادي الزمالك المركز الأول برصيد 72 نقطة من 30 مباراة.

كما يحتل نادي بيراميز المركز الثاني برصيد 65 نقطة من 30 مباراة.

بينما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 62 نقطة من 29 مباراة، ولديه مباراة مؤجلة مع الإسماعيلي.

علاوة على ذلك نادي فيوتشر يحتل المركز الرابع برصيد 49 نقطة من 30 مباراة.

نادي فيوتشر يحتل المركز الرابع برصيد 49 نقطة من 30 مباراة. أيضا طلائع الجيش يحتل المركز الخامس برصيد 46 نقطة من 30 مباراة.

بالإضافة إلى ذلك نادي سموحة يحتل المركز السادس برصيد 42 نقطة من 30 مباراة.

نادي سموحة يحتل المركز السادس برصيد 42 نقطة من 30 مباراة. بينما البنك الأهلي يحتل المركز السابع برصيد 41 نقطة من 30 مباراة.

البنك الأهلي يحتل المركز السابع برصيد 41 نقطة من 30 مباراة. أيضا نادي فاركو الصاعد حديثًا يحتل المركز الثامن برصيد 40 نقطة من 30 مباراة.

بالإضافة إلى ذلك النادي الإسماعيلي يحتل المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 29 مباراة، ولديه مباراة مؤجلة مع الأهلي.

الإسماعيلي يحتل المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 29 مباراة، ولديه مباراة مؤجلة مع الأهلي. بينما نادي إنبي يحتل المركز العاشر برصيد 35 نقطة من 30 مباراة.

نادي إنبي يحتل المركز العاشر برصيد 35 نقطة من 30 مباراة. أيضا سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة من 30 مباراة.

سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة من 30 مباراة. كما ان الاتحاد السكندري يحتل المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة من 30 مباراة.

الاتحاد السكندري يحتل المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة من 30 مباراة. بالإضافة إلى ذلك نادي المصري يحتل المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة من 30 مباراة.

نادي المصري يحتل المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة من 30 مباراة. أيضا نادى غزل المحلة يحتل المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة من 30 مباراة.

غزل المحلة يحتل المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة من 30 مباراة. بينما الجونة يحتل المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة من 30 مباراة.

الجونة يحتل المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة من 30 مباراة. كما ان نادي ايسترون كومباني يحتل المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة من 30 مباراة.

نادي ايسترون كومباني يحتل المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة من 30 مباراة. علاوة على ذلك المقاولون يحتل المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة من 30 مباراة.

المقاولون يحتل المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة من 30 مباراة. أيضا مصر المقاصة يحتل المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة من 30 مباراة، وتم تأكيد هبوط مصر المقاصة للدرجة الثانية.

مباريات الجولة القادمة من الدوري المصري

إليكم كافة مباريات الجولة القادمة من الدوري المصري بالصورة الآتية:

إنبي يلاقي طلائع الجيش يوم 17-8 الساعة 6:30م.

وايسترون كومباني يواجه النادي الأهلي يوم 17-8 الساعة 9م.

والجونة سيواجه غزل المحلة يوم الخميس الساعة 6:30م.

المصري سيواجه الإسماعيلي يوم الخميس الساعة 6:30م.

وفيوتشر سيواجه سيراميكا كليوباترا يوم الخميس الساعة 9م.

ومصر المقاصة سيواجه المقاولون يوم الجمعة الساعة 6:30م.

فاركو سيواجه نادي الزمالك يوم الجمعة الساعة 6:30م.

وبيرايمز سيواجه سموحة يوم الجمعة الساعة 9م.

والاتحاد الاسكندري سيواجه البنك الأهلي يوم السبت الساعة 6:30م.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم موقف كل فريق من ترتيب الدوري المصري موسم 2022، ومن الواضح أن الصراع محتدم على تحقيق بطولة الدوري، وعلى الهروب من منطقة الهبوط، كما سردنا أيضًا مواجهات الجولة المقبلة في الدوري المصري.