نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات الجولة الثالثة من الدوري الألماني بوندسليغا مع اهم نتائج اول جولتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يكاد يكون الدوري الألماني من أقوى خمس دوريات في العالم من حيث عدد المتابعين ومستوى التنافسية، وبعد أن بدأ المارثون للموسم الجديد يوم 5-8-2022، فهناك بحث باستمرار بخصوص كافة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الألماني، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه داخل هذا المقال.

مباريات الجولة الثالثة من الدوري الألماني

إليكم القائمة الخاصة بمباريات الجولة الثالثة القوية من الدوري الألماني بهذا الشكل الآتي:

ستبدأ مباريات الجولة الثالثة بمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ وفريق هيرتا برلين يوم الجمعة 19-8 في تمام الساعة 8:30م.

بعد ذلك سيواجه أوغسبورغ فريق ماينتس يوم السبت الموافق 20-8 في تمام الساعة 3:30م.

بينما وفولفسبوغ لديه مواجهة قوية مع فريق شالكه يوم السبت الموافق 20-8 في تمام الساعة 3:30م.

أيضا وشتوتغارت سيواجه فريق فرايبورغ يوم السبت 20-8 في تمام الساعة 3:30م.

كما ان فريق وبوروسيا دورتموند سيواجه فريق فيردر بريمين يوم السبت 20-8 في تمام الساعة 3:30م.

وبوروسيا دورتموند سيواجه فريق فيردر بريمين يوم السبت 20-8 في تمام الساعة 3:30م. بينما فريق بايرن ليفركوزن سيستضيف فريق هوفنهايم يوم السبت 20-8 في تمام الساعة 3:30م.

بايرن ليفركوزن سيستضيف فريق هوفنهايم يوم السبت 20-8 في تمام الساعة 3:30م. أيضا فريق يونيون برلين لديه خصم قوي سيواجه، وهو ار بي ليبزيج يوم السبت 20-8 في تمام الساعة 6:30م.

يونيون برلين لديه خصم قوي سيواجه، وهو ار بي ليبزيج يوم السبت 20-8 في تمام الساعة 6:30م. علاوة على ذلك فريق انتراخت فرانكفورت سيواجه كولن يوم الأحد 21-8 في تمام الساعة 3:30م.

فريق انتراخت فرانكفورت سيواجه كولن يوم الأحد 21-8 في تمام الساعة 3:30م. بالتالي تختتم مباريات الجولة الثالثة بمباراة بوخوم والذي سيستضيف حامل اللقب، وهو نادي بايرن ميونخ يوم الأحد 21-8 في تمام الساعة 5:30م.

أهم نتائج أول جولتين من الدوري الألماني

إليكم أبرز النتائج والاحصاءات الخاصة بأول جولتين من الدوري الألماني، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

يحتل اللاعب جمال موسيالا المركز الأول من حيث عدد الأهداف برصيد 3 أهداف.

ويعتبر فريق بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند هما الذين حققوا العلامة الكاملة من الانتصارات في أول مباراتين لهما، حيث حققوا ال6 نقاط.

بينما نجد أن فريق بوخوم وفريق ليفركوزن هما الفرقتين الذي لم يحققوا أي نقطة في أول مباراتين لهما، فرصيدهما صفر من النقاط.

وفي النهاية نكون قد وضحنا لكل متابعي الدوري الألماني كافة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الألماني. ومن المتوقع أن يكون مستوى التنافسية هذا الموسم قوي بعض الشيء مقارنة بالموسم الماضي. وهذا ما تم التأكيد عليه من جانب معظم خبراء التحليل.