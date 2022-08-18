نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد وجميع المباريات القادمة للفريقين في الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة ستشهد الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي قمة المباريات والتي تعد هي الأعرق في الدوري الإنجليزي، وهي مباراة ليفربول ومان يونايتد، لكن هناك بعض من الظروف الغير تقليدية التي تحوم حول تلك المباراة، والسبب يرجع إلى انحدار مستوى مان يونايتد والنتائج الغير متوقعة لليفربول حتى الآن، لكن تظل مواجهة مرتقبة ما بين الفريقين، وعلى هذا الأساس يتم البحث عن موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد، وهذا ما سنقوم بإيضاحه.

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد

إليكم أبرز التفاصيل الخاصة بمباراة ليفربول ومان يونايتد المرتقبة من جانب عشاق كورة القدم، وهذا ما سنعرضه بالصورة الآتية:

سيستضيف معلب الأولد ترافولد، وهو ملعب المان يونايتد هذه المباراة، حيث انتهت المباراة الماضية بينهم على هذا الملعب بنتيجة 5/0 لصالح ليفربول.

وستكون المباراة يوم الاثنين 22-8 في تمام الساعة 9:00م، حيث ستختتم مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي بهذه المباراة القوية.

ففريق ليفربول قادم من تعادلين مع فريق فولهام الصاعد حديثًا، وفريق كريستال بالاس، حيث سيغيب عن ليفربول نونيز المهاجم الجديد، وذلك بسبب الطرد المباشر الذي تعرض له.

بينما نجد أن المان يونايتد قادم من خسارتين مع برايتون، وخسارة كبيرة مع برينتفورد بنتيجة 4/0.

المباريات القادمة لفريق ليفربول والمان يونايتد في الدوري

إليكم أبرز المباريات القادمة لكلا الفريقين بالشكل الآتي:

سيواجه ليفربول في الجولة الرابعة فريق بورنموث.

وفي الجولة الخامسة سيواجه نيوكاسل يونايتد.

وفي الجولة السادسة لديه ديربي قوي مع فريق إيفرتون.

بينما نجد أن المان يونايتد سيواجه في الجولة الرابعة فريق ساوثهامبتون.

وفي الجولة الخامسة لديه مواجهة صعبة مع فريق ليستر سيتي.

وهناك مباراة قمة لدى فريق مان يونايتد في الجولة السادسة مع فريق أرسنال.

وبذلك نكون قد كشفنا لكم عن موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد، والتي تشغل أذهان الكثير من عشاق الكورة الانجليزية، كما عرضنا موقف كلا الفريقين في أول جولتين، وكشفنا كذلك عن أبرز المباريات القادمة لديهم، فمن المنتظر أن تكون هذه المباراة قوية من جانب الفريقين نظرًا لما تعرضوا له في أول جولتين.