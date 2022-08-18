نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات الزمالك المتبقية في الدوري والمباريات المتبقية للأهلي وبيراميدز في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائمًا ما يتم تداول مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري داخل عمليات البحث من جانب الكثير من محبي نادي الزمالك صاحب لقب الدوري الموسم الماضي، نظرًا لأن بنسبة كبيرة نادي الزمالك على أعتاب تحقيق درع الدوري للمرة الثانية على التوالي، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه داخل هذا المقال.

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري

على الرغم من التخبطات الإدارية والفنية التي تعرض لها الزمالك مؤخرًا، فنادي الزمالك حقق الثنائية دوري وكأس الموسم الماضي، وعلى أعتاب تحقيق هذا الإنجاز مرة أخرى، وإليكم الأربع مباريات المتبقية للزمالك في الدوري بالصورة الآتية:

سيواجه نادي الزمالك فاركو يوم الجمعة الموافق 19-8، وذلك في تمام الساعة 6:30 م.

وبعدها سيواجه نادي الزمالك نادي الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء الموافق 23-8.

ثم يلاقي نادي الزمالك النادي المصري يوم الجمعة الموافق 26-8.

وآخر مباراة لنادي الزمالك في الدوري ستكون يوم الاثنين الموافق 29-8 مع فريق ايسترون كومباني.

وفي حال حفاظ نادي الزمالك على سلسلة انتصاراته بالدوري، فسوف يقوم بحسم الدوري العام بعد الفوز في مباراة الاتحاد السكندري.

ونادي الزمالك قادم من فوز صعب على نادي الإسماعيلي في دور 16، وسيلاقي نادي الزمالك المصري في دور 8.

المباريات المتبقية للأهلي وبيراميدز في الدوري

إليكم القائمة الخاصة بالمباريات المتبقية للأهلي وبيراميز في الدوري والذي ينافسون نادي الزمالك على تحقيق بطولة الدوري، وهذا ما سنقوم بإيضاحه بالشكل الآتي:

النادي الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 62 نقطة من 29 مباراة ولديه مباراة مؤجلة، وهي مباراة الإسماعيلي، ويتبقى للنادي الأهلي كلًا من: ايسترون كومباني، وإنبي، وطلائع الجيش، والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا.

بينما نجد أن نادي بيراميز يحتل المركز الثاني برصيد 65 نقطة من 30 مباراة. ويتبقى له كلًا من: سموحة، وفيوتشر، وسيراميكا كليوباترا، والجونة.

وفي الختام نكون قد كشفنا لمحبي الفارس الأبيض مباريات الزمالك المتبقية في الدوري. ومن الواضح أن المنافسة ما بين الفرق ستحسم خلال المواجهتين المقبلتين. كما عرضنا أيضًا المباريات المقبلة لكل من بيراميز والأهلي. وموقف كل فريق من المنافسة على لقب الدوري.