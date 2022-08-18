نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي واهم نتائج الجولة الأولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الدوري الإيطالي من أكثر الدوريات التي تحظى بمتابعة كبيرة على مستوى العالم، نظرًا لمستوى المنافسة ما بين عدد كبير من الفرق داخل هذا الدوري، حيث يعتبر من أمتع وأقوى الدوريات في العالم، ودائمًا ما كان ينافس الدوري الإنجليزي والإسباني على الأقوى في العالم، ومن بعد أن بدأ الدوري الإيطالي 13-8، فوجدنا أن هناك بحث مستمر بخصوص مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، وهذا ما سنقوم بإيضاحه.

مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي

إليكم القائمة الخاصة بمباريات الجولة الثانية والتي من المتوقع لها أن تكون مباريات محملة بالمفاجآت الكبرى من حيث مستوى التنافسية، وهذا ما سنقوم بعرضه بالصورة الآتية:

تبدأ أولى مباريات الجولة بمباراة تورينو ولاتسيو يوم السبت 20-8 في تمام الساعة 6:30م.

أودينيزي سيواجه ساليرنتانا يوم السبت 20-8 في تمام الساعة 6.30م.

والإنتر سيواجه سبيزيا يوم السبت 20-8 في تمام الساعة 8:45م.

ساسولو سيواجه ليتشي يوم السبت 20-8 في تمام الساعة 8:45م.

نابولي سيواجه مونزا يوم الأحد 21-8 في تمام الساعة 6:30م.

إمبولي لديه مواجهة قوية مع فيورنتينا يوم الأحد 21-8 في تمام الساعة 6:30.

بولونيا سيواجه هيلاس فيرونا يوم الأحد 21-8 في تمام الساعة 8:45م.

وقمة مباريات الجولة الثانية ستكون في مباراة أتالانتا وصاحب اللقب ميلان يوم الأحد 21-8 في تمام الساعة 8:45م.

بينما روما سيواجه كريمونيسي يوم الاثنين 22-8 في تمام الساعة 6.30م.

وتختم مباريات الجولة الثانية بالدوري الإيطالي بمواجهة سامبدوريا ويوفنتوس يوم الاثنين 22-8 في تمام الساعة 8:45م.

أهم نتائج مباريات الجولة الأولى

على حسب ما ذهب إليه خبراء التحليل، فالدوري الإيطالي هذا الموسم سيكون عليه صراع قوي من حيث المنافسة ما بين الانتر والميلان واليوفنتوس وروما ونابولي، وإليكم أهم النتائج بالصورة الآتية:

فاز كل من فريق نابولي، واليوفنتوس، والميلان، واتالانتا، وفيرونتينا، والانتر، ولاتسيو، ورما، وتورينو، وسبيزيا.

فالجولة الأولى من الدوري الإيطالي لم تشهد أي تعادل ما بين الفرق، وهذا ما تم ملاحظته من جانب خبراء التحليل.

ويتربع على عرش الهدافين كل من انتي ريبتش لاعب الميلان، وفلاهوفيتش لاعب اليوفنتوس برصيد هدفين لكل منهما.

إلى هنا نكون قد عرضنا لكم بشكل مفصل كافة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، والتي ستشهد مباراة في غاية القوة ما بين اتلانتا والميلان، كما سردنا أيضًا أهم النتائج والإحصاءات الخاصة بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي.