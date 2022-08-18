نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي جديد للبطل.. موعد مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد ، تستكمل مساء السبت 20 أغسطس 2022، مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني موسم 2023/2022 ، والتي تنطلق مساء الجمعة، ولحساب مرحلة الذهاب أو الدور الأول، يستضيف ملعب بالايدوس في مدينة فيجو الإسباني فعاليات المواجهة الكلاسيكية القوية، والتي تجمع فريقا ريال مدريد وسيلتا فيجو ، واللذين تشهد مواجهاتهما إثارة وندية كبيرة، فضلًا عن النتائج الكبرى التي تؤول إليها لقاءات الجانبين، ما يبشر بمتعة أكيدة في مستهل الليجا.

خلال التغطية التالية، نستعرض بالتفصيل كواليس وآخر أخبار و موعد مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار ونتائج الفريقين في النسخة الـ92 من الدوري الإسباني ، إلى جانب تاريخ المشاركات والإنجازات، ونتحدث في الأخير عن تاريخ مواجهات سيلتا فيجو وريال مدريد .

مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد

بذكريات مواجهتي الموسم الماضي، والتي شهدت تسجيل 10 أهداف، بينها 7 أهداف في الدور الأول.

يجدد فريق ريال مدريد وسيلتا فيغو الموعد مع مواجهة جديدة في الموسم الجديد من الـ LaLiga .

حيثما يسعى الفريقان إلى تسجيل انتصار، سيكون الأول لأصحاب الأرض، من أجل تخطي عثرة البدايات في الجولة الأولى.

مقابل رغبة من ريال مدريد في مواصلة رحلة دفاعه الناجح عن لقب الموسم الماضي.

نستعرض في البداية جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق مباريات الجولة الثانية:

نشير إلى الأسبوع الثاني من البطولة الإسباني، ستشهد مواجهة قوية للقطب الثاني في المسابقة.

حيثما تقام الأحد، مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة ، والتي تمثل تحديًا صعبًا بعد تعثر البدايات للفريق الكتالوني.

نادي سيلتا فيجو

مع أصحاب الديار نادي سيلتا فيجو الإسباني ، والذي يدخل مواجهة السبت باحثًا عن أول انتصار في البطولة.

إذ تعادل RC Celta في الجولة الأولى مع إسبانيول بنتيجة (2-2).

بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز، بعد ريمونتادا مميزة من الفريق الكتالوني في الدقائق الثلاثين الأخيرة من المواجهة.

حاليًا يحتل الـ أُوس سيليستيس أو الأزرق السماوي، المرتبة الثامنة في جدول ترتيب الليغا.

وذلك برصيد نقطة واحدة وصافي (0) هدف.

على الصعيد التاريخي، بلغت مشاركات الفريق الواقع شمال غرب البلاد في الدوري الإسباني نحو 36 مشاركة.

يعد من أفضل المراكز التي حصدها سيلتا، هو احتلال المركز السادس في موسم 2016/2015.

والذي أهله حينها إلى الدوري الأوروبي .

قبل أن يودع المسابقة الثانية في القارة العجوز من دور نصف النهائي من أمام مانشستر يونايتد.

نادي ريال مدريد

في المقابل، يواصل نادي ريال مدريد الإسباني مشواره الصعب للدفاع عن لقب الموسم الماضي.

طمعًا في تتويج جديد، للفريق الملكي سيحمل الرقم 36 ، والذي سيبتعد من خلاله بـ10 ألقاب كاملة عن أقرب منافسه برشلونة.

يحتل فريق Real Madrid C.F حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الـ لا ليغا.

وذلك برصيد 3 نقاط وصافي (1) هدف.

بعد نجاحه في تحقيق فوز مثير على فريق ألميريا “المجتهد” في الجولة الأولى.

يفصله فارق صافي (2) هدف لصالح فياريال متصدر الترتيب.

حيثما تمكن الغواصات الصفراء من تحقيق فوز ثمين بثلاثية نظيفة خارج الديار على بلد الوليد.

تاريخ مواجهات سليتا فيجو وريال مدريد

على صعيد المواجهات بين ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري ، فوفق ما رصدناه في “ثقفني” جمعت الناديين العريقين 70 لقاءً.

فاز ريال مدريد في 44 مباراة، في مقابل 14 انتصارًا حققهم سيلتا فيجو، وحسم التعادل نتيجة 12 لقاءً.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات سليتا فيجو أمام ريال مدريد ، فقد أحرز الميرنجي 157 هدفًا، بينما سجل الـ أُوس سيليستيس 74 هدفًا.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات Celta Vigo vs Real Madrid فكانت فوز الريال (7-1).

حدث هذا خلال مواجهة الدور الثاني من الدوري الإسباني موسم 2016/2015.

والذي حسمه البارسا (91 نقطة) بفارق نقطة عن غريمه التقليدي.

مثلت تلك النتيجة الفوز الأكبر لـ ريال مدريد ضد سيلتا فيجو .

بينما كان الانتصار الأكبر لـ سيلتا فيجو ضد ريال مدريد بنتيجة (5-1).

وهو ما حدث في لقاء الإياب من الدوري الإسباني موسم 1999/1998 ، والذي حسمه البلوجرانا أيضًا.

موعد مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة المرتقبة، مساء السبت، عند الحادية عشر ( 11:00 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت مصر وإسبانيا، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة سيلتا فيغو وريال مدريد ، فلم يكشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم ( RFEF ) عن القيادة التحكيمية للقاء.

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية بتغطية أحداث المواجهة، على الأرجح عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium .

وبشأن معلق مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد ، فإن الشبكة الرياضية القطرية لم تفصح بعد عن طاقم التعليق على المواجهة.

الخاتمة

استعرضنا سويًا خلال السطور الماضية، كل الأخبار والكواليس والتفاصيل حول موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو والقنوات الناقلة ، بجانب رحلة ونتائج الناديين في الموسم الجديد من الدوري الإسباني ، إضافة إلى تاريخ المشاركات والإنجازات، واختتمنا بالحديث عن تاريخ مواجهات ريال مدريد وسيلتا فيجو .