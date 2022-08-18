fal3arda.com وعدت فأوفيت ..أول تعليق من " هاني أمان " رئيس نادي " ايسترن كومباني " عقب التعادل أمام " الأهلي اليوم

جدير بالذكر أن المباراة بين الفريقين قد انتهت اليوم بنتيجة التعادل السلبي دون اهداف ، في مباراة عجز خلالها لاعبي الفريقين عن هز شباك أي من المرميين ، وهو الأمر الذي بات مألوفا خلال مبارايات الأهلي خلال الفترة الماضية ، حيث أن سلسلة التعادلات السلبية قد كثرت ، في إشارة إلي وجود خلل كبير في منظومة لعب الفريق الهجومية علي الرغم من مشاركة بعض اللاعبين الصغار إلي أن هناك فرص تتاح ولا يستطيع كبار الفريق التعامل معها

في ذات السياق فقد عبر رئيس نادي ايستيرن كومباني عن سعادته البالغة عقب التعادل أمام المارد الأحمر اليوم ، مشيرا إلي أنه تعادل بطعم الفوز ، وذلك عقب تصريحاته أمس عن مباراة الأهلي أنها مثلها مثل أي مباراة أخري