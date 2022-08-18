fal3arda.com وعدت فأوفيت ..أول تعليق من " هاني أمان " رئيس نادي " ايسترن كومباني " عقب التعادل أمام " الأهلي اليوم

انت الان تتابع خبر وعدت فأوفيت ..أول تعليق من " هاني أمان " رئيس نادي " ايسترن كومباني " عقب التعادل أمام " الأهلي اليوم والان مع التفاصيل
رياض-احمد صلاح- واجه اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ايستيرن كومباني في المباراة التي جمعت بين الفريقين لحساب الجولة الحادية و الثلاثين من عمر الدوري المصري الممتاز ، في لقاء صعب للغاية علي الفريقين نظرا لاشتعال المنافسة ، حيث أن اللقاء الذي انطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي علي ستاد ” ايستيرن كومباني” شهد الكثير من الإثارة والرغبة في حصد النقاط الثلاث من جانب الفريقين فقد دخل الأهلي إلي اللقاء برغبة في الظفر بالنقاط الثلاث من أجل مواصلة النتائج الإيجابية
جدير بالذكر أن المباراة بين الفريقين قد انتهت اليوم بنتيجة التعادل السلبي دون اهداف ، في مباراة عجز خلالها لاعبي الفريقين عن هز شباك أي من المرميين ، وهو الأمر الذي بات مألوفا خلال مبارايات الأهلي خلال الفترة الماضية ، حيث أن سلسلة التعادلات السلبية قد كثرت ، في إشارة إلي وجود خلل كبير في منظومة لعب الفريق الهجومية علي الرغم من مشاركة بعض اللاعبين الصغار إلي أن هناك فرص تتاح ولا يستطيع كبار الفريق التعامل معها
في ذات السياق فقد عبر رئيس نادي ايستيرن كومباني عن سعادته البالغة عقب التعادل أمام المارد الأحمر اليوم ، مشيرا إلي أنه تعادل بطعم الفوز ، وذلك عقب تصريحاته أمس عن مباراة الأهلي أنها مثلها مثل أي مباراة أخري