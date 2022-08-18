" متعب الجديد " .. " الزمالك " يسعي لخطف المهاجم القناص من بين أيدي " الأهلي " في مفاجأة من العيار الثقيل

جدير بالذكر أن هناك العديد من المصادر التي تتحدث عن وجود رغبة من جانب إدارة الفريق الأبيض في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا المهاجم الواعد ” شادي حسين ” الذي يقدم أداء اكثر من رائع طوال الموسم الحالي ، علي مستوي تسجيل الأهداف ، فلدي اللاعب القدرة والإمكانية علي أن يقود هجوم فريق كبير بحجم نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة

في ذات السياق فإن إدارة الزمالك تدرك جيدا أن اللاعب هدفا قديما للغريم التقليدي الأهلي ، لذا فقد قام مسئولي الزمالك بتكثيف المفاوضات مع إدارة سيراميكا من أجل حسم صفقة انتقال اللاعب إلي القلعة البيضاء ، خاصة في ظل تمسك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرتغالي ” جوزفالدو فيريرا ” بضم اللاعب الذي يري أن لديه كافة الخصائص التي تتناسب مع طريقة لعب الفريق الحالية وإجادته اللعب في أكثر من مركز في الخط الأمامي