انت الان تتابع خبر النهاية قربت .. جوهرة الأهلي يقترب من الرحيل عن النادي خلال الانتقالات الصيفية الجارية والان مع التفاصيل
رياض-احمد صلاح- لا يوجد وضع في كرة القدم اصعب من الذي عاشه متابعو النادي الأهلي خلال العام الجاري فبعد أن كانت كل البطولات في متناول الفريق ،وجد الفريق نفسه نهاية الموسم دون إحراز لقب واحد يحفظ به ماء وجهه ـ فيما انتفض الغريم الزمالك وأحرز البطولات المحلية ، هذا إلي جانب أن إدارة الأهلي تسعي بكل جهدها إلي العمل علي إعادة بناء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من جديد كي تمكن من المنافسة خلال العام المقبل ، حيث أنه لا يوجد مزيد من الفرص أمامها سوي تحقيق الفوز .
جدير بالذكر وفي ظل كل تلك المعاناة التي وجد النادي نفسه بداخلها ، فإن الفريق معرض لخسارة احد أهم الركائز الأساسية طوال السنوات الماضية وهو متوسط الميدان الدولي المالي ” اليو ديانج ” الذي بات قريبا من توديع النادي الأهلي ، وذلك بسبب تلقي اللاعب للكثير من العروض خلال الفترة الماضية من أجل الاحتراف بمقابل مادي كبير للغاية ،يتناسب وإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية الاستثنائية والروح التي يؤدي بها فهو مثال جيد للمحترف
في ذات السياق فإنه من المتوقع أن تحاول إدارة النادي الأهلي تحقيق أقصي استفادة من وراء بيع اللاعب حيث أن النادي بصدد رفع قيمة المقابل المادي الذي يرغب في الحصول عليه من وراء تسويق نجم الفريق من 5 مليون يورو إلي 7 مليون خلال الفترة القادمة