النهاية قربت .. جوهرة الأهلي يقترب من الرحيل عن النادي خلال الانتقالات الصيفية الجارية

جدير بالذكر وفي ظل كل تلك المعاناة التي وجد النادي نفسه بداخلها ، فإن الفريق معرض لخسارة احد أهم الركائز الأساسية طوال السنوات الماضية وهو متوسط الميدان الدولي المالي ” اليو ديانج ” الذي بات قريبا من توديع النادي الأهلي ، وذلك بسبب تلقي اللاعب للكثير من العروض خلال الفترة الماضية من أجل الاحتراف بمقابل مادي كبير للغاية ،يتناسب وإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية الاستثنائية والروح التي يؤدي بها فهو مثال جيد للمحترف

في ذات السياق فإنه من المتوقع أن تحاول إدارة النادي الأهلي تحقيق أقصي استفادة من وراء بيع اللاعب حيث أن النادي بصدد رفع قيمة المقابل المادي الذي يرغب في الحصول عليه من وراء تسويق نجم الفريق من 5 مليون يورو إلي 7 مليون خلال الفترة القادمة