الميركاتو ولع .. منافسة ثلاثية من

جدير بالذكر أن هناك العديد من اللاعبين المتألقين خلال الموسم الحالي واللذين باتوا أهداف مشتركة لثلاثي المقدمة الزمالك وبيراميدز والأهلي ، اللذين يرغبون في التعاقد مع بعض اللاعبين ولعل من بين أبرز هؤلاء اللاعبين هما ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش ، لاعب الوسط الذي نال الكثير من الإشادة بفضل مجهوداته هذا الموسم وهو ” عمرو السيسي ” إلي جانب المدافع الواعد الذي يتنبئ له الكثيرين بمستقبل كبير ” مصطفي الزناري ”

في ذات السياق فقد حرصت إدارة طلائع الجيش علي أن تحبط مساعي كافة الأندية التي تطمح من أـجل التعاقد مع لاعبيه ، حيث أغلقت الباب بشكل نهائي أمام وجود أية فرصة للتفريط في لاعبيها حيث أن الأدارة لا ترغب في الاستغناء عن أي عنصر اساسي ضمن الفريق استعداد للموسم الجديد