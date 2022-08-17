انت الان تتابع خبر الميركاتو ولع .. منافسة ثلاثية من " الأهلي والزمالك وبيراميدز " لضم " ثنائي طلائع الجيش الذهبي "والان مع التفاصيل
رياض-احمد صلاح- لا شئ مستبعدا هذا العام علي مستوي الانتقالات الصيفية هذا العام وهو الأمر الذي بات يدركه متابع كرة القدم المصري أيا كان انتمائه ، فجميع الأندية لديها مشكلات كبيرة علي مستوي الأفراد وتراجع مستوي كبير في منظومة الكرة بمصر خلال السنوات الأخيرة وهو الأمر الذي يدفع الجميع نحو التغيير ، إضافة إلي أن العديد من الأندية المصرية قد اصبح لديها من القوة الشرائية ما يسمع لها بالتعاقد مع اللاعبين اللذين يرغبون ، فالأمور ليست منحصرة في شخص القطبين الأهلي والزمالك فقط
جدير بالذكر أن هناك العديد من اللاعبين المتألقين خلال الموسم الحالي واللذين باتوا أهداف مشتركة لثلاثي المقدمة الزمالك وبيراميدز والأهلي ، اللذين يرغبون في التعاقد مع بعض اللاعبين ولعل من بين أبرز هؤلاء اللاعبين هما ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش ، لاعب الوسط الذي نال الكثير من الإشادة بفضل مجهوداته هذا الموسم وهو ” عمرو السيسي ” إلي جانب المدافع الواعد الذي يتنبئ له الكثيرين بمستقبل كبير ” مصطفي الزناري ”
في ذات السياق فقد حرصت إدارة طلائع الجيش علي أن تحبط مساعي كافة الأندية التي تطمح من أـجل التعاقد مع لاعبيه ، حيث أغلقت الباب بشكل نهائي أمام وجود أية فرصة للتفريط في لاعبيها حيث أن الأدارة لا ترغب في الاستغناء عن أي عنصر اساسي ضمن الفريق استعداد للموسم الجديد