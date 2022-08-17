ابن الزمالك .. " الخطيب " يستعد لتوجيه ضربة قاصمة ل " مرتضي منصور " بالتعاقد مع معشوق الزمالك

جدير بالذكر أن هناك العديد من التقارير الصحفية التي تشير إلي أن إدارة المارد الأحمر كانت قد جددت اهتمامها حول رغبتها في ضم نجم الزمالك السابق والتعاون السعودي الحالي الجناح الأيمن ” مصطفي فتحي ” الذي يقدم مستوي رائع للغاية خلال منافسات الدوري السعودي منذ رحيله عن القلعة البيضاء خلال الانتقالات الشتوية الماضية وهو الأمر الذي جذب إليه أنظار الجميع من جديد

في ذات السياق فإن هناك مفاوضات مستمرة من جانب مسئولي النادي الأهلي مع نظرائهم في النادي السعودي من اجل حسم التعاقد مع ” مصطفي فتحي ” بشكل كبير ، كما أن إدارة الأحمر كانت قد فتحت قناة اتصال مع اللاعب نفسه من أجل إقناعه بالانتقال إلي الأهلي ، يأـي ذلك في الوقت الذي ترفض فيه إدارة التعاون رحيل اللاعب للاعتماد عليه بشكل أساسي وعدم وجود بديل له بنفس إمكانياته.