انت الان تتابع خبر "فاضل تكة" ماذا يحتاج الزمالك للتتويج بالدوري رسميا 2022 بعد تعادل الأهلى اليوم والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- ماذا يحتاج الزمالك للتتويج بالدوري رسميا 2022 ؟ ذلك هو من السؤال الأبرز المطروح من جانب الجماهير البيضاء التى ترغب فى حصد اللقب قبل الوصول للجولة الأخيرة من البطولة المحلية بالأخص أن جهاز فيريرا يحاول يفكر فى إعطاء راحة للاعبين قبل خوض مباراة الهلال بكأس لوسيل فى قطر.

الزمالك كان يحتاج لحصد 6 نقاط للإنقضاض على لقب الدوري المصري بغض النظر عن نتائج الأهلى وبيراميدز ولكن الأن بعد تعادل الأهلى اليوم أمام إيسترن كومباني أصبح الفريق الأبيض يحتاج 5 نقاط فقط لحصد اللقب المحلي ولذلك الزاملك يقترب وبقوة من حسم بطولة الدوري العام المصري بشكل رسمي بعد منافسة شرسة مع الأهلى الذى كان المرشح الأول لحصد اللقب هذا الموسم فى ظل رحيل كارتيرون ورحيل عدد من اللاعبين عن صفوف الزمالك مثل مصطفي فتحى وأشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمد أبو جبل الحارس المخضرم.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام فاركو فى الجولة الجارية من بطولة الدروي العام المصري يوم الجمعة المقبلة ومن المتوقع أن تكون تلك المواجهة تنافسية بالأخص أن فاركو من الفرق المميزة على المستوي الدفاعي تحت قيادة المدير الفنى البرتغالي نونو ألميدا أحد رجال فيريرا.

الفريق الأبيض يخوض مباراة فاركو بالقوة الضاربة بقيادة حمدي الونش الذى غاب عن مباراة الإسماعيلي ولكن حمزة المثلوثي سيكون من ضمن قائمة الغائبين عن مباراة فاركو المقبلة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.