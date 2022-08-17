إلغاء "كلاسيكو" البرازيل والأرجنتين نهائياً

إلغاء "كلاسيكو" البرازيل والأرجنتين نهائياًاُسدل الستار تماماً على التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 المقرر نهاية العام الجاري بعد حسم الجدل المتعلق بآخر مبارياتها العالقة، بإلغاء "كلاسيكو" أمريكا الجنوبية بين البرازيل والأرجنتين نهائياً.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن اتحاد البلدين في بيانين منفصلين قولهما: إن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم "والاتحاد الدولي لكرة القدم +فيفا+ حسموا النزاع أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس(".

وأضافا: إن الموعد الذي حدد لها في 22 سبتمبر المقبل سيخصص لإقامة مباراتين وديتين لكلا المنتخبين تحضيراً لنهائيات المونديال القطري المقرر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

ويشار إلى أنه سبق للاتحاد البرازيلي أن رفض يوم الأربعاء الماضي إعادة هذه المباراة التي كانت مقررة في الخامس من سبتمبر 2021 في ساو باولو ضمن الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية.

وقال الاتحاد في بيان له: "بعد تلقي طلب المدرب تيتي والمنسق جونينيو باوليستا، سيسعى رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إيدنالدو رودريغيس، الى تعليق المباراة".

وأشار البيان إلى أن فيفا قد سبق أن اتفق مع الاتحاد الأرجنتيني على إلغاء المباراة.

وتابع: "سيقبل الاتحاد البرازيلي بالاتفاق الذي اقترحه فيفا والاتحاد الارجنتيني على عدم خوض المنتخب المباراة ضد الأرجنتين في سبتمبر".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أمر في فبراير الماضي منتخبي البرازيل والأرجنتين اللذين كانا ضامنين في وقتها بلوغ النهائيات، بإعادة مباراتهما التي توقفت بعد دقائق من انطلاقها، بسبب انتهاكات متعلقة بالبروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا في صفوف المنتخب الزائر.

ولم يمضِ على بداية اللقاء سوى سبع دقائق حتى اقتحم ممثلون من السلطات الصحية البرازيلية الملعب، ما أدى الى جدل كبير دخل على إثره لاعبو الأرجنتين غرفة الملابس ولم يعودوا الى أرض الملعب ما أدى الى توقف المباراة نهائياً.

وقالت السلطات الصحية وقتها أن على أربعة لاعبين أرجنتينيين محترفين في الدوري الانجليزي الممتاز حينها أن يدخلوا "في الحجر الصحي فوراً" لمخالفتهم بروتوكولات جائحة كورونا.