كلام نهائي.. الخطيب يحسم عودة فايلر لتدريب الأهلي

وأشارت المصادر إلى أن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، يرفض بشكل تام فكرة عودة المدرب السويسري رينيه فايلر مجددا لتولي القيادة الفنية للمارد الأحمر، حيث تم فتح ومناقشة الأمر بعد رحيل المدرب الجنوب إفريقي بيستو موسيماني وتم إغلاق الملف على الفور وتم رفض الفور، خاصة وأن هناك موقف من الشكل الذي رحل به المدرب الذي لا يليق بمكانة النادي.

وأوضحت المصادر، أنه من الصعب تواجد المدرب السويسري فايلر مجددا بأي شكل من الأشكال خلال الفترة التي يتواجد فيها الكابتن محمود الخطيب برئاسة النادي، مؤكدا أن كل ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي حول عودة فايلر للأهلي بعد فسخ تعاقده منذ أيام لا أساس له من الصحة.

حقيقة رحيل سواريش وعودة فايلر

إدارة الأهلي تتمسك بسواريش

وكشفت المصادر، إن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تتمسك بالمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني الحالي للفريق الأحمر، وهو مستمر بصورة طبيعية، مشيرة إلى أن إدارة الأهلي تدرك جيدا وتقدر كم الصعوبات التي تواجه المدرب البرتغالي في الفترة الحالية خاصة بكثرة الإصابات التي يعاني من الفريق، إضافة إلى تلاحم المباريات ولعب مباريات كل 48 ساعة وغياب القوام الأساسي للفريق وغيرها من الصعاب.

الأهلي يواجه إيسترن كومباني اليوم في الدوري العام

وعلى جانب آخر يلعب الأهلي اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، مباراة قوية أمام إيسترن كومباني في إطار الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز، حيث يسعى الأهلي إلى مصالحة جمهوره عن المستوى الغير جيد أمام مصر المقاصة في بطولة الكأس والفوز بشق الأنفس بهدف نظيف في آخر الدقائق بركلة جزاء، في حين يسعى الفريق الصاعد للدوري أن يحصد الثلاث نقاط طمعا في الابتعاد ولو قليلا عن منطقة الخطر والهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

وعاد إلى تشكيل الأهلي اللاعب أحمد عبد القادر بعد أن تعافي تماما من الإصابة التي تعرض لها وغاب على إثرها على العديد من المباريات، في حين يغيب اللاعب أليو ديانج بعد حصوله على راحة لنهاية الموسم.