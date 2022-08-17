"باع النادي".. نجم الأهلي يطالب الخطيب بالموافقة على احترافه في الخليج رسميًا

الشناوي يفاجئ إدارة الأهلي بمطالب خيالية

أفادت تقارير إعلامية صباح اليوم، بان حارس مرمى النادي الأهلي “محمد الشناوي” قد طلب من إدارة النادي بالسماح له بالرحيل وخوض تجربة احترافية في أحد الأندية الخليجية خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهذا بعدما تلقى عرض من قبل نادي كبير يطمح في الحصول على خدماته مقابل نحو 2.2 مليون دولار كراتب سنوي وهو ما يعادل ضعف ما يحصل عليه اللاعب مع النادي الأهلي.

وبحسب التقارير، فإن الشناوي يريد من إدارة الأهلي تعويضه ماديًا في حالة قررت رفض العروض التي وصلت إليه من الأندية الخليجية، فوي حال إصرار إدارة الأهلي على عدم تعويضه، فاللاعب سيطلب الرحيل والانتقال إلى النادي الخليجي.

موقف الأهلي من بيع محمد الشناوي

أشارت مصادر مقربة من إدارة النادي الأهلي بأن الساعات الماضية قد شهدت نقاشات داخل القلعة الحمراء بخصوص انتقال اللاعب “محمد الشناوي” إلى خارج أسوار النادي وخوضه لتجربة احترافية في الخليج بعدما تلقى أكثر من عرض على مدار الفترة الماضية.

وبحسب مصدر مقرب من النادي، فإن الأهلي لن يرفض رحيل اللاعب ولكنه سيطلب مبلغ مالي يصل لنحو 5 مليون دولار من أجل التنازل عن خدماته خلال الميركاتو الصيفي القادم.