اللاعب يتنازل عن 200 ألف دولار.. مفاجأة: نجم الأهلي يقترب من الرحيل في الصيف

نادي تركي يطالب خدمات أفشة

ودخل المسؤولون في نادي سيفاس سبور التركي، في مفاوضات قوية مع إدارة النادي الأهلي خلال الأيام الأخيرة للحصول على خدمات اللاعب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأول خلال سوق الانتقالات الصيفي والذي ينتهي في أوروبا مع اليوم الأخير من شهر أغسطس الجاري.

وتواصل اللاعب محمد مجدي أفشة مع إدارة الفريق التركي من أجل رفع المقابل المالي الذي سوف يحصل عليه النادي من أجل الموافقة على احترافه لمدة موسم واحد.

وكشف مصادر داخل النادي الأهلي، أن فريق سيفاس التركي، عرض نحو 300 ألأف دولار للحصول على خدمات اللاعب أفشة لمدة موسم، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب الذي يقدر بنحو 700 ألف دولار

أفشة يطالب الرحيل عن صفوف الأهلي

اللاعب يتنازل عن 200 ألف دولار للرحيل

وأشارت المصادر إلى أن اللاعب محمد مجدي أفشة عرض التنازل عن مبلغ نحو 200 ألف دولار من مستحقاته مع النادي التركي لرفع قيمة العرض المقدم للنادي الأهلي بـ 500 ألف دولار ومثلها له من أجل اقناع إدارة القلعة الحمراء بالموافقة على إعارته وخوض تجربة احترف جديدة.

وعلى جانب آخر يخوض فريق الأهلي اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، مواجهة صعبة أمام نادي إيسترن كومباني ضمن الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز على استاد المقاولون العرب، حيث يسعى الفريق بقيادة المدرب البرتغالي ريكادرو سواريش المدير الفني للفريق للفوز والظهور بمستوى يرضى طموح الجماهير خاصة بعد الصعود بالكأس عل حساب مصر المقاصة بشق الأنفس في آخر الدقائق من ركلة جزاء.