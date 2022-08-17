مباشر.. متابعة مباراة الأهلي وايسترن كومباني اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها

انت الان تتابع خبر مباشر.. متابعة مباراة الأهلي وايسترن كومباني اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة لهاوالان مع التفاصيل

متابعة مباراة الأهلي وايسترن كومباني

رياض-احمد صلاح-اليوم في بطولة الدوري المصري يلا شوت، يستضيف ستاد المقاولون العرب لقاء من العيار الثقيل بين الأهلي أمام ايسترن كومباني اليوم في بطولة الدوري المصري ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز، فاز الاهلي في الجولة الماضية من الدوري أمام المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين، ثم تواجه الأهلي مع مصر المقاصة في المباراة الماضية ببطولة كأس مصر وفاز حينها الأهلي بهدف نظيف من ركلة جزاء، يقدم الأهلي أداء سيء للغاية خلال المباريات الماضية وذلك ما يزعج جماهيره التي تقبل إلا بالاداء والنتيجة المقبولين، جاءت عواقب الأداء السيء الابتعاد بشكل كبير عن المنافسة على لقب الدوري المصري والذي يترشح بقوة الزمالك لتحقيقه للموسم الثاني على التوالي بعد أن تصدر الزمالك ترتيب الجدول وقبل جولات قليلة من النهاية، متابعة مباراة الأهلي وايسترن كومباني.

متابعة مباراة الأهلي وايسترن كومباني، يدخل النادي الأهلي مباراة اليوم أمام فريق ايسترن كومباني في المركز الثالث من ترتيب الجدول برصيد نقاط 62 جمعهم من خلال 29 مواجهة محققاً الفوز خلال 18 مباراة والتعادل في 8 مباريات، بينما نال الأهلي من الهزائم في الموسم الحالي خلال ثلاثة مباريات، الجدير بالذكر أن نادي بيراميدز هو صاحب المركز الثاني برصيد نقاط 65 ولكنه خاض مباراة زائدة عن الأهلي، متابعة مباراة الأهلي وايسترن كومباني.

متابعة الأهلي وايسترن كومباني الآن لحظة بلحظة

الأهلي وايسترن كومباني الآن، بينما علي الجهة الأخري يتواجد فريق ايسترن كومباني في المركز السادس عشر من ترتيب الجدول برصيد نقاط 28 جمعهم من خلال 30 مباراة محققاً الفوز خلال ستة مباريات والتعادل في 10 مباريات، بينما نال فريق ايسترن كومباني من الهزائم في الموسم الحالي خلال أربعة عشر جولة، حيث انتهت مواجهة الفريقين بمباراة الذهاب بالدور الأول بنتيجة 4-1 لصالح الأهلي ، الأهلي وايسترن كومباني مباشر.

مباراة الأهلي وايسترن كومباني لحظة بلحظة

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وايسترن كومباني

، يغيب عن النادي الأهلي اليوم أمام ايسترن كومباني لاعبه الجنوب افريقي بيرسي تاو بسبب الإصابة بينما تشهد المباراة عودة اللاعب أحمد عبد القادر حيث جاءت قائمة الأهلي أمام ايسترن كومباني اليوم كالآتي: حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء،خط الدفاع: محمود متولي ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمد أشرف ومحمد خلفية نصير،خط الوسط: محمد محمود ولويس ميكيسوني وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري وزياد طارق وميدو نبيل،ورأفت خليل وأحمد عبد القادر،خط الهجوم: حسام حسن وصلاح محسن وأحمد سيد غريب، ويأمل لاعبي الفريق الشباب اليوم أمام ايسترن كومباني في إثبات ذاتهم وتقديم أفضل ما لديهم كما حدث أمام الاتحاد السكندري والفوز بثلاثية نظيفة.بث مباشر الأهلي وايسترن كومباني

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وايسترن كومباني اليوم بث مباشر عبر قناة on time sports HD 1 الناقل الحصري الوحيد لمباريات الدوري المصري في الوطن العربي.

معلق مباراة الأهلي وايسترن كومباني

أسندت القناة مهمة التعليق إلي المعلق المخضرم أيمن الكاشف.

موعد مباراة الأهلي وايسترن كومباني

تقام مباراة الأهلي وايسترن كومباني اليوم الأربعاء 2022-8-17 في تمام الساعة:

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

بث مباشر الأهلي وايسترن كومباني لحظة بلحظة

بث مباشر الأهلي وايسترن كومباني لحظة بلحظة، قدمنا لحضراتكم كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة اليوم بين الأهلي وايسترن كومباني ونقدم لكم متابعة كتابية بشكل لحظي بنتيجة المباراة لحظة بلحظة وتغطية كافة أحداث المواجهة قبل انطلاقها وبعد نهايتها.

نتيجة مباراة الأهلي وايسترن كومباني لحظة بلحظة

نتيجة مباراة الأهلي وايسترن كومباني، اختتم فريق الأهلي آخر استعدادهم بمران صباحي علي أرضية ملعب التتش قبل التوجه إلى ملعب المقاولون العرب والذي يكون قبل انطلاقة فعاليات الشوط الأول بساعة واحدة فقط.

ساعات قليلة جداً تفصلنا على بداية أحداث الشوط الأول من المباراة المنتظرة في بطولة الدوري المصري بين الأهلي وايسترن كومباني حيث لم يعلن كلا الطرفين عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة اليوم حتي الآن ولاكن سوف نوافيكم بكافة المستجدات والتشكيل الرسمي فور نزوله ، ترقبوا معنا.