رايح عند النني وصلاح.. "عملاق انجلترا" يطلب التعاقد مع نجم منتبخب مصر بـ100 مليون جنيه

نونتجهام فورست يطلب التعاقد مع أحمد سيد زيزو

أكدت مصادر رسمية داخل نادي الزمالك، بأن هناك عرض قوي قد وصل من قبل نادي نونتجهام فورست والصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي يطلب فيه الحصول على خدمات الدولي المصري “أحمد سيد زيزو” والذي يقدم مستويات خرافية رفقة فريقه في بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وبحسب المصدر، فإن العرض الإنجليزي للتوقيع مع زيزو قد وصل لنحو 4 مليون دولار بجانب مليون أخرى سيحصل عليها الزمالك بناءً على المستويات التي سيقدمها اللاعب مع فريقه الجديد في الدوري الإنجليزي، وهو الأمر الذي يجعل الصفقة الإجمالية تصل لنحو 5 مليون دولار أي 100 مليون جنيه مصري.

موقف الزمالك من بيع “زيزو” في الصيف

أكدت تقارير صحفية بإن إدارة نادي الزمالك لن تقف في وجه ومستقبل لاعب الفريق “أحمد سيد زيزو” وخاصة بعدما أظهر اللاعب وفاء كبير لجمهور القلعة البيضاء ومجلس الإدارة ورفض أكثر من مرة استغلال وجود شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل عن صفوف الفريق مقابل دفع 2.5 مليون دولار لصالح الزمالك.

وأفاد مصدر مطلع داخل إدارة النادي، بان هناك اتفاق بين أعضاء مجلس الإدارة بالموافقة على رحيل “زيزو” وانتقاله إلى الدوري الإنجليزي، ولكن بشرط أن يحتوى على عقده مع فريقه الجديد على بنود تمنعه من الانتقال إلى أي نادٍ مصري آخر سوى الزمالك فقط.

مرتضى منصور يستعد لميركاتو تاريخي في الزمالك

في سياق آخر، قالت تقارير إعلامية بأن المستشار مرتضى منصور يستعد لدخول سوق الانتقالات الصيفية بقوة والتوقيع مع أربع أو خمس صفقات على أقل تقدير من أجل تدعيم صفوف الفريق ومساعدة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا في تحقيق الألقاب والبطولات في السنوات القادمة مع القلعة البيضاء.