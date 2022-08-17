مفاجأة | بفرمان من سواريش.. الأهلي يقرر رحيل ثنائي الفريق

واستقر البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق على القائمة المبدئية للراحلين عن صفوف الفريق نهاية الموسم وذلك بالاتفاق مع لجنة التخطيط بالناد واستقرا على رحيل عدد من اللاعبين جاء من ضمنهم الثنائي مصطفى شوبير حارس المرمى ومحمد محمود لاعب خط الوسط.

وجاء قرار الإدارة برحيل الثنائي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة بعد وصول عروض إليهم، ومن المقرر أن يتم حسم مصيرهم رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونجح الأهلي فى التأهل لربع نهائي كأس مصر بعد الفوز بشق الأنفس على نظيره مصر المقاصة بركلة جزاء فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء فى الدور السادس عشر.

موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره ايسترن كومباني اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويدخل الأهلي اللقاء وفى جعبته 62 نقطة في المركز الثالث فيما يحتل ايسترن كومباني المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.