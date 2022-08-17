مفاجأة مدوية.. إصابة جديدة تنتهي مسيرة نجم الأهلي

وينهي وليد سليمان بهذه الإصابة مسيرته الكروية، خاصة أن الموسم على وشك الانتهاء بنهاية اغسطس الجاري، كما أن اللاعب سيلعن إعتزاله اللعب كما أعلنها من قبل بعدما حصد الميدالية البرنزية مع القلعة الحمراء في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ الاحمر، وذلك بعد الفوز على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

الأهلي يتأهل لربع نهائي كأس مصر على حساب المقاصة

ونجح الأهلي فى التأهل لربع نهائي كأس مصر بعد الفوز بشق الأنفس على نظيره مصر المقاصة بركلة جزاء فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء فى الدور السادس عشر.

موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره ايسترن كومباني اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويدخل الأهلي اللقاء وفى جعبته 62 نقطة في المركز الثالث فيما يحتل ايسترن كومباني المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.