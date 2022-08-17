عاجل.. مباراة الأهلي وايسترن كومباني.. اعرف تفاصيل اللقاء المهم للشياطين الحمر

انت الان تتابع خبر عاجل.. مباراة الأهلي وايسترن كومباني.. اعرف تفاصيل اللقاء المهم للشياطين الحمروالان مع التفاصيل

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى وإيسترن كومبانى انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى وإيسترن كومبانى بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الرابعة عشرة للمسابقة باستاد الاهلى والسلام سجل رباعية الأهلى حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ووليد سليمان وسجل فراس بن عفيفية هدف ايسترن كومبانى الوحيد غيابات الأهلي أمام استرين كومباني الأهلي قد قرر إستكمال ما تبقى من الدوري المصري وكأس مصر باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة اعتراضا على اداء التحكيم. قائمه اللاعبين الصاعدين في صفوف الأهلي وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلي بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلي بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف إصابة فى العضلة الضامة، وحسين الشحات للإصابة فى الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر، وعمرو السولية . ماهي القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وايسترن كومبانى تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وايسترن كومبانى اليوم الأربعاء فى الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية

رياض-احمد صلاح- يواجه فريق الأهلي نظيره ايسترن كومباني على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الحاديهة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية ويستعد الأهلي لمواجهة استرين كوباني في الساعة 9:00 مساء اليوم الأربعاء استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.