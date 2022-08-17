هاتوه بأي تمن!.. لاعب جديد ينضم الي صفوف الاهلي القلعة الحمراء في الانتقالات الصيفية

وقال الاعلامي الرياضي عمر ربيع ياسين في تصريحات إذاعية بأن النادي الأهلي نجح في التعاقد مع اللاعب الشاب عبد الرحمن رشدان لاعب خط الوسط بوادي دجله وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأضاف أيضا بأن تعاقد القلعة الحمراء جاء أيضا بعد التوقيع مع لاعب دجله أيضا وهو كريم الدبيس، ويحاول مدير التعاقدات بالنادي الاهلي امير توفيق بتدعيم الفريق بعناصر شابة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التعثرات الكثيرة خلال الموسمين الماضيين بالدوري وخسارة نهائي دوري أبطال افريقيا امام الوداد المغربي ورحيل المدرب بيتسو موسيماني، وبعد تلك الفترة السيئة التي قدمها الاهلي بالدوري تم استقدام البرتغالي ريكاردو سواريز التي أعلن الخطيب بعدها اراحة العناصر الاساسية بعد الاجهاد الشديد الذي عاناه اللاعبون والاعتماد علي الناشئين واللاعبون العائدون من الاصابة.

حاليا يحتل المارد الاحمر المركز الثالث بالدوري خلف كلا من بيراميدز والزمالك وتبقي له مباراة مؤجلة يلعبها مساء اليوم أمام ايسترن كومباني، وتبقي اربعة جولات فقط علي نهاية الموسم ومازال الاهلي منافسا علي لقب كأس مصر النسخة الحالية بعد الصعود الي دور الثمانية بالتفوق علي مصر المقاصة، وكذلك ما زال السوبر المصري الذي من المقرر ان يقام في أكتوبر المقبل.