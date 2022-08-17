"معشوق الملايين".. من هو معلق مباراة الأهلي وايسترن كومباني في الدوري

حقق النادي الأهلي الانتصار في لقاء الدور الأربع بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ويريد استغلال لقاء اليوم للخروج بالثلاثة نقاط ليقترب أكثر من المركز الثاني حيث مزاحمة بيراميدز، فيمتلك المارد الاحمر 62 نقطة في المركز الثالث بالترتيب، بينما يحتل فريق ايسترن كومباني المركز الخامس عشر في الترتيب برصيد 28 نقطة.

يفتقد الأحمر خلال لقاء اليوم لخدمات 14 لاعب بسبب الإصابة والراحة السلبية لنهاية الموسم بقرار من الجهاز الإداري للفريق برئاسة محمود الخطيب، ويغيب كل من محمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمد الشناوي حارس المرمى، وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم أكرم توفيق وأيمن اشرف وحسين الشحات وعمار حمدي ومحمد شريف وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر.

موعد مباراة الأهلي وايسترن كومباني ومعلق اللقاء

تنطلق مباراة الأهلي أمام ايسترن كومباني في الدوري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادي عشر قبل منتصف الليل بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل اللقاء من خلال قنوات اون تايم سبورت مباشرة في الوطن العربي.

أعلنت شبكة قنوات اون تايم سبورت معلق مباراة الأهلي وايسترن كومباني في الدوري حيث تم اسناد المهمة للمعلق الكبير أيمن الكاشف معلقاً وواصفاً على أحداث اللقاء من خلال قناة On Time Sport HD 1 حصرياً في مصر والشرق الأوسط.