النهاية تقترب.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني اليوم

مباراة الأهلي ضد إيسترن كومباني

يخوض النادي الأهلي مواجهة اليوم في المركز الثالث من 29 مباراة برصيد 62 نقطة في المقابل يحتل نادي إيسترن كومباني المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة من 30 مباراة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني اليوم

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني اليوم على النحو التالي :-