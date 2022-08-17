انت الان تتابع خبر النهاية تقترب.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني اليوم والان مع التفاصيل
رياض-احمد صلاح- جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني من الموضوعات التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وسط حاجة قطاع عريض من الأشخاص إلى التعرف على الموقف الحالي الخاص بالبطولة التي وصلت إلى الأمتار الأخيرة.
مباراة الأهلي ضد إيسترن كومباني
يخوض النادي الأهلي مواجهة اليوم في المركز الثالث من 29 مباراة برصيد 62 نقطة في المقابل يحتل نادي إيسترن كومباني المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة من 30 مباراة.
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني اليوم
ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني اليوم على النحو التالي :-
|مركز
|فريق
|ل
|ف
|ت
|خ
|له
|ضده
|+/-
|نقط
|أداء
|1
|الزمالك
|30
|23
|3
|4
|59
|26
|+33
|72
|ف ف ف ف ف
|2
|بيراميدز
|30
|20
|5
|5
|48
|20
|+28
|65
|ف ف خ ف ف
|3
|الأهلي
|29
|18
|8
|3
|56
|20
|+36
|62
|ف ف ت ت ف
|4
|فيوتشر
|30
|14
|7
|9
|45
|31
|+14
|49
|ت ف ف خ ف
|5
|طلائع الجيش
|30
|11
|13
|6
|23
|23
|0
|46
|ت ت ف ف ت
|6
|سموحة
|30
|10
|12
|8
|39
|38
|+1
|42
|ت ت خ ت خ
|7
|نادى البنك الاهلي المصري
|30
|10
|11
|9
|34
|33
|+1
|41
|خ ف ت خ خ
|8
|فاركو
|30
|9
|13
|8
|20
|18
|+2
|40
|ف ت ت خ ف
|9
|الإسماعيلي
|29
|9
|9
|11
|25
|31
|-6
|36
|ف ت ف ف خ
|10
|إنبي
|30
|7
|14
|9
|34
|35
|-1
|35
|ت ف ت خ خ
|11
|سيرميكا كليوباترا
|30
|7
|14
|9
|32
|33
|-1
|35
|ت ت خ ت خ
|12
|الاتحاد
|30
|8
|9
|13
|35
|49
|-14
|33
|خ خ خ ف ت
|13
|المصري
|30
|7
|12
|11
|33
|36
|-3
|33
|خ ت ت خ ف
|14
|غزل المحلة
|30
|6
|12
|12
|23
|35
|-12
|30
|خ خ ف ت خ
|15
|الجونة
|30
|7
|7
|16
|26
|42
|-16
|28
|ت خ ت خ خ
|16
|إيسترن كومباني
|30
|6
|10
|14
|28
|51
|-23
|28
|ت خ ف ف ت
|17
|المقاولون العرب
|30
|4
|14
|12
|22
|30
|-8
|26
|ت خ خ ت ت
|18
|مصر للمقاصة
|30
|2
|9
|19
|12
|43
|-31
|15
|خ خ خ خ ت