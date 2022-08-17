من السنغال.. فيريرا يفاجئ جماهير الزمالك ويستقر على بديل أشرف بن شرقي

انت الان تتابع خبر من السنغال.. فيريرا يفاجئ جماهير الزمالك ويستقر على بديل أشرف بن شرقيوالان مع التفاصيل

فيريرا يستقر على بديل أشرف بن شرقي من السنغال

رياض-احمد صلاح- زف الإعلامي خالد الغندور لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بناديومنتخب مصر بشرى سارة لجماهير القلعة البيضاء فيما يخص بديل الدولي المغربي أشرف بن شرقي حيث إستقر البرتغالي جيسوفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على بديل نجم أسود الأطلس الذي رحل وإنضم مؤخرًا لصفوف الجزيرة الإماراتي.

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن خالد الغندور قد أكد في تصريحات تلفزيونية يوم أمس الثلاثاء أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك يتواجد في القارة الأوروبية مؤخرًا من أجل حسم صفقة الدولي السنغالي إبراهيما نداي لاعب لوزيرن السويسري السابق.

وشدد الغندور على أن نداي رحل عن صفوف فريق نادي وادي دجلة مقابل 800 ألف يورو وإنضم لصفوف نادي لوزيرن قبل أن يرحل عن صفوف فريقه السويسري مؤخرًا وهو الذي يمتلك مجموعة من المزايا والمهارات التي تمكنه من تعويض رحيل بن شرقي وخلافته في خط هجوم القلعة البيضاء.

من هو إبراهيما نداي جناح نادي الزمالك المحتمل؟

نداي من مواليد السادس من شهر يوليو للعام 1998 ويبلغ من العمر حاليًا أربعة وعشرين عامًا يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن وإنضم لصفوف وادي دجلة عام 2016 ونجح في لفت الانظار إليه بشدة قبل أن يرحل بعدها بثلاثة سنوات لصفوف لوزيرن السويسري.

وخلال فترة تواجده في الدوري المصري لعب مع دجلة 75 مباراة نجح خلالها في تسجيل 20 هدفًا وصنع 13 لزملاءه في الفريق فيما شارك مع فريقه السويسري خلال ثلاثة مواسم في 87 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 17 هدفًا وصنع 13 آخرين.