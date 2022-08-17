فريق شباب بلوزداد يكشف سبب عدم اكمال المباراة الودية ضد الترجي

كشف فريق شباب بلوزداد الجزائري عبر صفحته الرسمية بأن الفريق غادر حديقة الرياضة ب و لم يكمل اللقاء الودي الذي جمعه بالترجي الرياضي التونسي بسبب تصرفات بعض الجماهير التي كانت حاضرة.



وحسب نفس المصدر فان عناصر الشباب تعرضت للسب و الشتم و تلقوا بعض المقذوفات و حدث كل هذا في مباراة ودية تحضيرية.