نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة والمباريات المقبلة للقلعة البيضاء قبل نهاية الدوري العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن عشاق نادي الزمالك يتداولون باستمرار حول موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري داخل عمليات البحث، نظرًا لاقتراب نادي الزمالك من تحقيق درع الدوري لهذا الموسم، فالزمالك يفصله فقط تحقيق 6 نقاط من 4 مباريات، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه داخل هذا المقال.

موعد مباراة الزمالك القادمة

إليكم أبرز الأخبار الخاصة بموعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري بالصورة الآتية:

الزمالك قادم من فوز على النادي الإسماعيلي في دور ال16 من بطولة كأس مصر.

وسيواجه نادي الزمالك فريق المصري البورسعيدي في الدور المقبل لبطولة كأس مصر، فنادي الزمالك يسعى لتحقيق الثنائية هذا الموسم مثلما ما حدث الموسم الماضي.

فنادي الزمالك يواصل سلسلة انتصاراته، ومن المنتظر أن الزمالك سيواجه خصم قوي خلال المباراة المقبلة.

وسيلتقي نادي الزمالك فريق فاركو يوم الجمعة الموافق 19-8 في تمام الساعة 6:30.

فنادي الزمالك يحتل المركز الأول برصيد 72 نقطة من 30 مباراة.

بينما يأتي نادي فاركو في المركز الثامن برصيد 41 نقطة من 30 مباراة.

فهذا الموسم من الدوري يشهد منافسة قوية ما بين الزمالك وبيراميز والنادي الأهلي،

لكن نادي الزمالك أصبح قريب للغاية من تحقيق البطولة خلال المباريات القادمة.

فعلى حسب آراء الخبراء، فنادي الزمالك لديه تشكيلة قوية من اللاعبين، ويترأس ذلك العبقري فيريرا، وذلك على الرغم من التخبط الإداري الذي كان يواجه النادي خلال هذه الفترة.

المباريات المقبلة لنادي الزمالك قبل نهاية الدوري العام

إليكم القائمة الخاصة بالمباريات المتبقية لنادي الزمالك بهذا الشكل الآتي:

سيواجه نادي الزمالك نادي الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء الموافق 23-8.

بينما ينتظر نادي الزمالك مواجهة قوية مع نادي المصري البورسعيدي في يوم الجمعة 26-8.

وآخر مواجهات نادي الزمالك خلال هذا الموسم ستكون مع نادي استرن كومباني يوم الاثنين 29-8.

إلى هنا نكون قد تناولنا بالتفصيل موعد مباراة الزمالك القادمة والتي يبحث عنها عشاق الفارس الأبيض، ومن المنتظر أن نادي الزمالك سيحسم بطولة الدوري العام والصراع المحتدم في المنافسة خلال المباراتين المقبلتين في الدوري، وذلك في حال استمرارية نادي الزمالك على سلسلة الانتصارات وبنفس الأداء المميز.