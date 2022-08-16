"على طريقة رمضان"... نجم الأهلي يتمرد على مجلس إدارة النادي ويريد الرحيل عن صفوف الفريق

انت الان تتابع خبر"على طريقة رمضان"... نجم الأهلي يتمرد على مجلس إدارة النادي ويريد الرحيل عن صفوف الفريقوالان مع التفاصيل
رياض-احمد صلاح- يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في الحصول على توقيع أكثر من لاعب في أكثر من مركز من أجل تدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم القادم، والجدير بالذكر بأن لقب الدوري المصري الممتاز لهذا العام قد اقترب بشدة من نادي الزمالك، للعام الثاني على التوالي، وتحقيق لقب كأس مصر لنسخة العام الماضي على حساب النادي الأهلي، مما ادى ذلك الى غضيب العديد من جماهير وعشاق المارد الأحمر، مطالبين من مجلس إدارة النادي بالتعاقد مع صفقات أخرى بعدما فقد لاعبين الفريق في الوقت الحالي الروح والشغف في تحقيق الألقاب.
طلب محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي ، إدارة النادي بالرد على العرض الذي تلقاه اللاعب من نادي سيفاس سبور التركى، للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وأبدى أفشة رغبته في خوض تجربة الإحتراف الخارجي واللعب في الدوري التركي خاصة وأن العرض مُغر من الناحية المالية، ويشعر أفشة بحالة من عدم رضا الجمهور الأهلاوي عليه الفترة الماضية بسبب تراجع نتائج ومستوى الفريق لذا لا يمانع في الرحيل خلال الصيف الجاري إذا رحّب الأهلي بفكرة الإعارة.
ومن المقرر أن يحصل أفشة على مقابل مالي جيد حال الإعارة حيث سيتقاضى ما يزيد عن المليون دولار في الموسم أي ما يقرب من 20 مليون جنيه، ويدرس الأهلي العرض التركي لـ أفشة حالياً بهدف إتخاذ القرار المناسب للاعب والنادي بالتنسيق مع البرتغالي ريكاردو سواريش