"على طريقة رمضان"... نجم الأهلي يتمرد على مجلس إدارة النادي ويريد الرحيل عن صفوف الفريق

طلب محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي ، إدارة النادي بالرد على العرض الذي تلقاه اللاعب من نادي سيفاس سبور التركى، للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وأبدى أفشة رغبته في خوض تجربة الإحتراف الخارجي واللعب في الدوري التركي خاصة وأن العرض مُغر من الناحية المالية، ويشعر أفشة بحالة من عدم رضا الجمهور الأهلاوي عليه الفترة الماضية بسبب تراجع نتائج ومستوى الفريق لذا لا يمانع في الرحيل خلال الصيف الجاري إذا رحّب الأهلي بفكرة الإعارة.

ومن المقرر أن يحصل أفشة على مقابل مالي جيد حال الإعارة حيث سيتقاضى ما يزيد عن المليون دولار في الموسم أي ما يقرب من 20 مليون جنيه، ويدرس الأهلي العرض التركي لـ أفشة حالياً بهدف إتخاذ القرار المناسب للاعب والنادي بالتنسيق مع البرتغالي ريكاردو سواريش