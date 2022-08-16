الرياضة

"على طريقة رمضان"... نجم الأهلي يتمرد على مجلس إدارة النادي ويريد الرحيل عن صفوف الفريق

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر"على طريقة رمضان"... نجم الأهلي يتمرد على مجلس إدارة النادي ويريد الرحيل عن صفوف الفريقوالان مع التفاصيل                 
 
رياض-احمد صلاح- يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في الحصول على توقيع أكثر من لاعب في أكثر من مركز من أجل تدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم القادم، والجدير بالذكر بأن لقب الدوري المصري الممتاز لهذا العام قد اقترب بشدة من نادي الزمالك، للعام الثاني على التوالي، وتحقيق لقب كأس مصر لنسخة العام الماضي على حساب النادي الأهلي، مما ادى ذلك الى غضيب العديد من جماهير وعشاق المارد الأحمر، مطالبين من مجلس إدارة النادي بالتعاقد مع صفقات أخرى بعدما فقد لاعبين الفريق في الوقت الحالي الروح والشغف في تحقيق الألقاب.

طلب محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي ، إدارة النادي بالرد على العرض الذي تلقاه اللاعب من نادي سيفاس سبور التركى، للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وأبدى أفشة رغبته في خوض تجربة الإحتراف الخارجي واللعب في الدوري التركي خاصة وأن العرض مُغر من الناحية المالية، ويشعر أفشة بحالة من عدم رضا الجمهور الأهلاوي عليه الفترة الماضية بسبب تراجع نتائج ومستوى الفريق لذا لا يمانع في الرحيل خلال الصيف الجاري إذا رحّب الأهلي بفكرة الإعارة.

ومن المقرر أن يحصل أفشة على مقابل مالي جيد حال الإعارة حيث سيتقاضى ما يزيد عن المليون دولار في الموسم أي ما يقرب من 20 مليون جنيه، ويدرس الأهلي العرض التركي لـ أفشة حالياً بهدف إتخاذ القرار المناسب للاعب والنادي بالتنسيق مع البرتغالي ريكاردو سواريش

  •  
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا