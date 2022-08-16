هيضيع أفشة.. تفاصيل صفقة نارية جديدة لضم لاعب أرجنتيني للنادي الأهلي

تفاصيل صفقة نارية جديدة للنادي الأهلي

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن لاعب سينسيناتي الأمريكي، الأرجنتيني لوسيانو اكوستا، تم عرضه على الأهلي؛ حتى يتم ضمه في فترة الانتقالات الصيفية، أضاف في برنامج «الماتش» الذي يقدمه على شاشة قناة « صدى البلد»، أنه هناك مجموعة من الوسطاء ممن عرضوا اللاعب الأرجنتيني المحترف بصفوف نادي سينسيناتي الأمريكي، على مسؤولي الأهلي، لينضم إلى صفوفه خلال الفترة القادمة.

تفاصيل صفقة جديدة للأهلي

انضمام لاعب أرجنتيني إلى الأهلي

وأوضح الإعلامي أن اللاعب الأرجنتيني الذي يشرف الأهلي على ضمه يلعب يبلغ 28 عاما، يلعب في مركز صانع اللعب، مما أنه شارك مع فريقه الأمريكي هذا الموسم في 24 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 8، كما أنه يمتلك سيرة ذاتية جيدة، لعب سابقًا في أندية بوكا جونيورز ودي لابلاتا فس الأرجنتين، وفي دي سي يونايتد الأمريكي، والمكسيكي جوادالاخار، وخاض 284 مباراة مع كل تلك الفرق سجل خلالها 45 هدفا، بينما تمكن من صنع 54 تمريرة حاسمة وحصل على 5 بطاقات حمراء، 44 بطاقة صفراء.

صفقات النادي الأهلي الأخيرة

قال الإعلامي أحمد شوبير عن أن صفقات نادي الأهلي الآخيرة ليست ثقيلة، متابعًا: في ناس زعلت من كلامي، لكن الصفقات مش تقيلة من وجهة نظري، ولو حصل عكس كده؛ هطلع أعتذر للناس، وهحتفظ بالأسماء لنفسي، وأنها يتم اختيارها بعناية شديدة، لكن النادي عنده 3 فرق ويعتبر أكثر الأندية تعرضًا للظلم عقب حصوله على بطولة أفريقيا كما أنه شارك عدد كبير من لاعبيه مع المنتخبات الوطنية، وهناك بعض لاعبي الأهلي لعبوا في ظروف غير آدمية حوالي 80 مباراة.

وأكمل: الإرهاق أثر على الأهلي، بجانب التمرين السابق كان فيه الأخطاء وعدم إعداد اللاعبين البدلاء، والإجازات الطويلة، ما أثَّر على الحالة البدنية والفنية لفريق الأهلي، وأنه خسر بطولة الدوري الموسم اللى فات وسيكررها في الموسم الحالي، بسبب الإجهاد.