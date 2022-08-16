مدمر الشباك!!..الأهلي يرصد 2 مليون دولار من أجل التعاقد مع المهاجم الخارق

وتحدث الإعلامي محمد شبانة خلال برنامجه المذاع علي إحدي القنوات الفضائية أن مجلس إدارة النادي الأهلي قام بالفعل بإرسال طلب إدارة نادي الشارقة الإماراتي للتعاقد مع اللاعب الغيني عثمان كمارا مهاجم نادي الشارقة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية كما أكد الإعلامي محمد شبانه أن إدارة النادي الأهلي المصري قد رصدت نحو ما يقارب من 2 مليون دولار من أجل التعاقد مع اللاعب الغيني وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأحمر و تدعيم خط الهجوم للفريق.

وأشار الإعلامي محمد شبانة أن إدارة نادي الشارقة الإماراتي قد قامت بإحالة ملف رحيل اللاعب الغيني إلى المدير الفني الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني لنادي الشارقة الإماراتي وذلك من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن إستمرار اللاعب الغيني في صفوف الفريق أم الرحيل الي صفوف النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل وأكد شبانة أن أمير توفيق قد تواصل مع وكيل أعمال اللاعب والاتفاق معه علي كل الامور المالية الخاصة باللاعب.