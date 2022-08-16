الرياضة

حسم الأمر.. الأهلي يتخذ قراره النهائي بشأن رحيل أفشة في صيف 2022

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 رياض-احمد صلاح- حسم النادي الأهلي موقفه بشأن رحيل محمد مجدي أفشة نجم الفريق الأول، عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في ظل امتلاك اللاعب عرض من أحد أندية الدوري التركي، للحصول على خدماته في الميركاتو الجاري من أجل تدعيم الصفوف بخدمات صانع الألعاب، استعدادا ً للموسم الكروي الجديد الذي يسعى الفريق من خلاله في المنافسة على تحقيق مراكز متقدمة في جدول الترتيب.

الأهلي يتخذ قراره النهائي بشأن رحيل أفشة

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الأهلي أغلق ملف رحيل أفشة، واللاعب مستمر مع القلعة بالموسم المقبل وذلك بسبب ضعف الغرض المالي المقدم من جانب إدارة نادي سيفاس سبور، ومن المقرر أن يغيب اللاعب الدولي عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أسابيع بسبب إجراء جراحة الفتق خلال الفترة الحالية.

الأهلي

وأوضحت التقارير أن شركة الكرة بالأهلي برئاسة ياسين منصور، توصي برحيل صلاح محسن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى إعارة أحد الثنائي حسام حسن حال موافقة سواريش المدير الفني على رحيله أو ياسر ريان حال عدم قناعات البرتغالي بقدراته.

ويذكر أنه هناك أخبار ترددت في الساعات القليلة الماضية أن محمود متولي خارج الأهلي، لكن ما تم تأكيده من جانب أحد المصادر داخل القلعة الحمراء أن اللاعب متواجد في الموسم القادم داخل النادي باختيار المدرب سواريش وسيكون ضمن القائمة الإفريقية والمحلية.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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