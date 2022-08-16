حسم الأمر.. الأهلي يتخذ قراره النهائي بشأن رحيل أفشة في صيف 2022

الأهلي يتخذ قراره النهائي بشأن رحيل أفشة

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الأهلي أغلق ملف رحيل أفشة، واللاعب مستمر مع القلعة بالموسم المقبل وذلك بسبب ضعف الغرض المالي المقدم من جانب إدارة نادي سيفاس سبور، ومن المقرر أن يغيب اللاعب الدولي عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أسابيع بسبب إجراء جراحة الفتق خلال الفترة الحالية.

الأهلي

وأوضحت التقارير أن شركة الكرة بالأهلي برئاسة ياسين منصور، توصي برحيل صلاح محسن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى إعارة أحد الثنائي حسام حسن حال موافقة سواريش المدير الفني على رحيله أو ياسر ريان حال عدم قناعات البرتغالي بقدراته.

ويذكر أنه هناك أخبار ترددت في الساعات القليلة الماضية أن محمود متولي خارج الأهلي، لكن ما تم تأكيده من جانب أحد المصادر داخل القلعة الحمراء أن اللاعب متواجد في الموسم القادم داخل النادي باختيار المدرب سواريش وسيكون ضمن القائمة الإفريقية والمحلية.