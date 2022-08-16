مانشستر يتعاقد رسمياً مع جوميز لـ4 مواسم

مانشستر يتعاقد رسمياً مع جوميز لـ4 مواسمأعلن نادي مانشستر سيتي رسمياً، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الظهير الإسباني سيرجيو جوميز لمدة 4 مواسم في صفقة جديدة لدعم صفوفه هذا الموسم من أجل الحفاظ على لقب البريميرليج.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي، أن الظهير الإسباني سيرجيو جوميز، وقع عقدا بالانتقال إلى السيتزينز لمدة 4 مواسم، قادما من أندرلخت البلجيكي.

ويذكر أن جوميز خضع للكشف الطبي في مانشستر سيتي خلال الأيام الماضية، وسيرتدي القميص رقم 21، الذي كان يرتديه من قبل الثنائي الإسباني دافيد سيلفا وفيران توريس.

وقال جوميز، في تصريحات لموقع مانشستر سيتي الرسمي: "من الرائع أن يحصل أحد اللاعبين الإسبان على القميص رقم 21 في مانشستر سيتي".. مضيفاً: "سأبذل قصارى جهدي للدفاع عن ألوان الفريق".

الجدير ذكره أن مانشستر سيتي لم يكشف القيمة المالية للصفقة، لكن بعض التقارير أشارت إلى أنها تمت مقابل 13 مليون يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كمتغيرات.

