بيان الاتحاد الانجليزي بشأن مشادة توخيل وكونتي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم،أمس الاثنين، إنه تم توجيه اتهامات إلى كل من الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، والإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام، بداعي خرق قواعد الانضباط.

ودخل توخيل وكونتي في عدة مشادات فبما بينهما خلال مباراة تشيلسي وتوتنهام، مساء أول أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وتم طردهما بعد المواجهة التي انتهت بالتعادل (2-2) على ملعب "ستامفورد بريدج".

وأضاف بيان الاتحاد الإنجليزي: "يزعم أن سلوك كلا المديرين كان غير لائق بعد نهاية المباراة، وسيتم منحهما مهلة حتى الخميس 18 أوت 2022 لتقديم ردودهما الخاصة عن الواقعة".

وقال توخيل بعد المباراة: "كنا مثل لاعبين نتصارع على أرض الملعب، وكل واحد منا كان يقاتل من أجل انتصار فريقه".

وأضاف الألماني: "ومع كل ما حدث، ليس لدي شعور سيء وأنا متأكد من أنه لن يملك أيضا أي مشاعر سلبية ضدي، كانت هذه المباراة شديدة ومقاعد المدربين قريبة للغاية، لقد استمتعت وأعتقد أنه لدي نفس الشهور، لا شيء سيء".

وقد يواجه توخيل أيضا عقوبة أكبر نتيجة انتقاده حكم المباراة أنتوني تايلور، قائلاً إنه "ربما من الأفضل" ألا يدير الأخير أي مباراة لتشلسي في المستقبل، وذلك لاعتقاده أن هدفي توتنهام غير صحيحين.

ورأى توخل أنه "كان هناك خطأ واضح لصالح (مواطنه المهاجم) كاي هافيرتس قبل الهدف (من الأوروغوياني رودريغو بنتانكور).. وكان ريشارليسون متسللا (ما أعاق رؤية الحارس السنغالي إدوار مندي في الهدف الأول).. ومنذ متى بإمكاننا أن نشد الشعر على أرض الملعب؟"، في إشارة منه الى الحركة التي قام بها الأرجنتيني كريستيان روميرو بحق الإسباني مارك كوكوريا قبل هدف التعادل الثاني لتشلسي في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وأضاف "أشعر بخيبة أمل لأنني أعتقد أننا كنا نستحق الفوز وأنه كان يحب إلغاء الهدفين، ومن الصعب جداً قبول هكذا (قرارات) في زمن توجد فيه تقنية الـ(VAR)".

وتابع "أنا سعيد للغاية بالأداء ولكن للأسف لم نحصل على ما نستحقه اليوم. يؤسفني أن أقول ذلك لكن الحكم كان له الدور الحاسم اليوم، لا أحد غيره".

وتوقع توخل أن يتم إيقافه وحرمانه من التواجد مع الفريق في المرحلة المقبلة ضد ليدز يونايتد، قائلا "حسنا! لا يمكنني أن أدرب لكن الحكم يمكنه أن يحكم في المباراة التالية".

بينما قال كونتي: "ليس الأمر مهما فيما يتعلق الشجار مع توخيل أو حتى ما قيل عما حدث بيني وبين ماتيو كوفاتشيتش (لاعب تشيلسي)، الشيء الأكثر أهمية هو كرة القدم والحديث عنها".

وأوضح الإيطالي: "الحكم أظهر بطاقة حمراء لكنه لم يفهم ديناميكية ما حدث، لكن حسنا، يجب أن أقبل وأكرر أنها ليست مشكلة كبيرة، المشكلة بيني وبين المدرب الآخر وليست مع الحكم".

وأتم كونتي: "أعتقد أن الاحتفال من كلا الجانبين كان جيدا حقا (يضحك)، الجري ثم القفز، يمكنك فهم الوضع، أعتقد أن هذه المباراة مهمة لكلا الناديين".

المصدر: وكالات