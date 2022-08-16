فريق شباب بلوزداد يكشف سبب عدم اكمال المباراة الودية ضد الترجي

كشف فريق شباب بلوزداد الجزائري عبر صفحته الرسمية بأن الفريق غادر حديقة الرياضة ب و لم يكمل اللقاء الودي الذي جمعه بالترجي الرياضي التونسي بسبب تصرفات بعض الجماهير التي كانت حاضرة.
وحسب نفس المصدر فان عناصر الشباب تعرضت للسب و الشتم و تلقوا بعض المقذوفات و حدث كل هذا في مباراة ودية تحضيرية.
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