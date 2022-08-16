"جاي من الدوري الأمريكي".. الأهلي ينجح في التعاقد مع مهاجم عالمي بـ3 مليون دولار

الأهلي يقترب من خطف لوسيانو اكوستا

أكد الإعلامي “هاني حتحوت” بان مصادره من داخل النادي الأهلي تؤكد بأن هناك مفاوضات قد تمت بين إدارة النادي وبين وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني لوسيانو اكوستا، المحترف بصفوف نادي سينسيناتي الأمريكي، والأمور اقتربت بشكل كبير من الحسم خلال الساعات المقبلة.

وقالت تقارير صحفية بأن النادي الأهلي قد تلقى رسائل من قبل بعض الوسطاء بخصوص قدرتهم على اتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، وبعد مشاهدة فيديوهات اللاعب ومتابعته، وافق مسؤولي الأهلي على اتمام التعاقد معه في صفقة ستكلف خزائن النادي ما يقارب الـ3 مليون جنيه شاملة المبلغ الذي سيحصل عليه ناديه وكذلك راتب اللاعب خلال مدة عقده والذي يصل لعامين فقط وقابل للتجديد لعام آخر.

من هو لوسيانو اكوستا مهاجم الأهلي المنتظر؟

يعد لوسيانو اكوستا من بين أفضل صناع اللعب والمهاجمين المتواجدين في الدوري الأمريكي، وسبق له وأن لعب لصفو أندية إستوديانتيس دي لا بلاتا، وهذا بالإضافة إلى تجارب مع بوكا جونيورز، وكذلك مع نادي دي سي يونايتد، وشكل وقتها ثنائي مميز مع الأسطورة الإنجليزية واين روني.

أكوستا من مواليد 31 مايو 1994 ويبلغ من العمر 28 عام، وفي تجربته الحالية مع نادي سينسيناتي، نجح أكوستا في المشاركة بـ22 مباراة بالدوري الأمريكي وسجل 6 أهداف.