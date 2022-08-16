موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فاركو في الدوري المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فاركو بالدوري

من المقرر أن تقام المواجهة بين فريق نادي الزمالك ونظيره فاركو، يوم الجمعة المقبل الموافق 19 أغسطس 2022م، باستاد الإسكندرية، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة مصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة السعودية، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي الإمارات، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو بالدوري المصري

وسوف تبث فعاليات اللقاء بين الزمالك وفاركو على قناة أون تايم سبورتس، يوم الجمعة القادمة، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

والجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول التي جمعت بين الزمالك وفاركو، انتهت بالتعادل السلبى في الجولة الرابعة عشرة للمسابقة باستاد القاهرة الدولى.

وتشهد صفوف الزمالك عدة غيابات، حيث يغيب الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى، ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.