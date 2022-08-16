3 مليون جنيه.. برلماني يكشف حقيقة تبرع محمد صلاح لأسر ضحايا وشهداء حريق كنيسة المنيرة

كشف عماد خليل النائب البرلماني والصحفي المتخصص في الشأن القبطي، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن تبرع نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لأهالي ضحايا كنيسة المنيرة بـ 3 ملايين جنيه خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أكد البرلماني والصحفي المتخصص في الشأن القبطي، على أن ما يثار من شائعات عن ذلك الأمر غير صحيح، نافيًا تلك الأخبار التي تداولها النشطاء على نطاق واسع دون التأكد من صحتها في بداية الأمر.

تبرع محمد صلاح لأهالي ضحايا حريق كنيسة المنيرة

وكتب البرلماني والصحفي المتخصص في الشأن القبطي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن الأمر قائلا إنه هناك أمران يريد التحدث فيهما، الأول هو فيديو لشخص يدعى أبونا عبد المسيح، وأنه ظل ينقذ الناس في الكنيسة حتى استشهد داخل الكنيسة: فيه حاجتين حابب أقول عليهم الأول فيديو أبونا عبد المسيح بخيت مدته ٣٠ ثانية ودى مدة محدش يقدر يحدد مسئوليته عن الحادث إنما الثابت من شهادة كثير إنه فضل ينقذ الناس لحد ما استشهد.

أما عن الأمر الثاني الذي تطرق إليه البرلماني والصحفي المتخصص في الشأن القبطي فهو تبرع محمد صلاح لأهالي ضحايا كنيسة المنيرة، وتابع قائلا “الحاجة الثانية موقف محمد صلاح راقي إنه قدم التعازي لكنه متبرعش للضحايا”، وذلك بعدما روج النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار تقول إن نجم منتخب مصر قد تبرع بمبلغ 3 ملايين جنيه لأسر ضحايا ومصابي حادث كنيسة المنيرة، الذي وقع اول أمس

تفاصيل حريق كنيسة المنيرة بالجيزة

وتعود التفاصيل إلى وقوع حريق في كنيسة الدائرة بمحافظة الجيزة في إحدى شوارع المحافظة الضيقة حيث كانت تضم نحو مائة وخمسين شخصا، واستمرت لعدة دقائق كانت كفيلة لأن يفقد حوالي 41 شخص حياتهم داخل أسوار الكنيسة حرقًا وخنقًا في مشهد أثار حزن الكثيرين، وجاءت قوات الحماية المدنية للسيطرة على حريق كنيسة المنيرة والتعامل مع النيران.