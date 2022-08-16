انت الان تتابع خبر تويتر يفضح السبب الحقيقي لخلاف نيمار ومامبي في باريس سان جيرمان ..ما كشف اليوم فجر ضجه والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- يبدو أن خلافات حادة ضربت علاقة الفرنسي كيليان مبابي القوية بزميله البرازيلي نيمار دا سيلفا، ثنائي باريس سان جيرمان.

وبعد نهاية المباراة تفاعل نيمار مع منشورات عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وكان من اللافت إعجابه بعدد من الكتابات التي تضمنت انتقادات حادة لزميله مبابيي

صحيفة "آس" الإسبانية قالت إن نيمار أبدى إعجابه على تغريدة يقول صاحبها: "نيمار سجل وأهان الحارس في ركلة الجزاء، وفي ناحية أخرى سدد مبابي بشكل سيء للغاية، وبعد المباراة يؤكد المدرب أن مبابي هو المتخصص في تلك الكرات، هذا أمر سخيف!".

وأضاف صاحب التعليق: "يبدو أن مبابي هو مالك نادي باريس سان جيرمان، وفق العقد الأخير". كانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن مبابي حصل على امتيازات ضخمة نظير تجديد عقده مع بطل فرنسا حتى عام 2025. مبابي كان على وشك الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، لولا تجديد عقده مع باريس في اللحظة الأخيرة.