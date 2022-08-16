: 1ملخص نتيجة واهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي بقيادة (محمد صلاح)

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ملخص نتيجة واهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس

رياض-احمد صلاح- ملخص نتيجة واهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس حيث يأتي ليفربول في مهمة جديدة لتصحيح المسار أمام كريستال بالاس بالجولة الثانية في الدورى الإنجليزي وكان ليفربول قد تعادل في لقاء الجولة الأولى من الدورى أمام فريق فولهام بنتيجة هدفين لكل منهم، وكان الليفر قد نجح مؤخرا في التتويج بلقب درع الاتحاد بعد الفوز على فريق مان سيتى بنتيجة 3-1، وسيلعب ليفربول أنان مانشيستر يونايتد منتصف الأسبوع المقبل في الجولة القادمة.

استطاع اللاعب ويلفريد زاها تسجيل الهدف لكريستال بالاس فى الدقيقه 32 في الشوط الاول وفى الشوط الثانى استطاع اللاعب لويس دياز ان يحرز هدف التعادل نتابع نتيجة مباراة اليوم بين ليفربول و كريستال بالاس الذي يسعى لتخطى أولى معوقاته في المنافسة وكان فريق كريستال بالا قد بدء الجولة الأولى بالخسارة أمام فريق أرسنال بنتيجة 2-0 على ملعبه، وسيلعب الفريق مطلع الأسبوع المقبل أمام فريق أستون فيلا في الجولة المقبلة.

نتيجة مباراة ليفربول وكريستال بالاس

أهداف مباراة الجولة الثانية من الدورى الإنجليزي بين فريقي ليفربول وكريستال بالاس يوم الإثنين 15-8-2022، وبدأت صافرة المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، وبالساعة 22:00 بتوقيت السعودة الدولي، وفى تمام الساعة 20:00 بالتوقيت الدولي لغرينتش، تم نقل المباراة على شاشة قناة بى ان سبورت بريميوم 1، بجانب نقل استوديو تحليلي كبير خاص بالتعليق على المباراة، وتحليل أهم أحداث اللقاء فور انتهائه.

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