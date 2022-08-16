الرياضة

"طول عمره جدع".. موقف نبيل من محمد صلاح تجاه ضحايا كنيسة الجيزة وعائلاتهم

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رياض-احمد صلاح- كشف الإعلامي”إبراهيم عبد الجواد” عن موقف نبيل من لاعب منتخب مصر ونجم ليفربول “محمد صلاح” تجاه ضحايا حادث كنسية أبو سيفين بإمبابة والتي راح ضحيتها 41 شخصاً، وإصابة 16 شخصاً آخرين، وذلك بعد حريق هائل قد أندلع صباح يوم الأحد بكنيسة “أبو سيفين” وسط حالة من الحزن والآسى سيطرت على الشعب المصري منذ اللحظة الأولى للحادثة المآساوية.

موقف نبيل من محمد صلاح تجاه ضحايا كنسية إمبابة

قال الإعلامي الرياضي “إبراهيم عبد الجواد” بان لاعب ونجم منتخب مصر “محمد صلاح” قد تبرع بمبلغ مالي كبير لأسر ضحايا كنيسة أبو سيفين بالجيزة، مشيرًا إلى كون هذا الموقف ليس بالغريب على نجم ليفربول، والذي اعتاد على تقديم يد الدعم والمساعدة في أي حادث مشابه.

وكتب “عبد الجواد” في تدوينة قصيرة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر حول هذا الأمر قائلًا:

لاعب منتخب مصر محمد صلاح يتبرع ب ٣ مليون جنيه لضحايا كنيسة ابو سيفين .. لا جديد يحكي ولا قديم يعاد #الملهم

القصة الكاملة لحادث كنيسة ابو سيفين بالجيزة

قالت مصادر رسمية في وزارة الصحة المصرية بأن أعداد الضحايا قد وصلت إلى نحو 41 ضحية، وعدد المصابين قد وصل إلى نحو 16 مصاب بعد حريق نشب في كنيسة أبو سيفين في الجيزة.

وأوضحت أجهزة الأدلة الجنائية، بان الحريق قد بدأ بسبب جهاز تكييف في الدور الثاني بمبنى الكنيسة، والتي تضم مجموعة من القاعات وهو ما أدى إلى إنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت سببًا رئيسيًا في زيادة أعداد الوفيات والضحايا.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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