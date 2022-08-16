الرياضة

أول تعليق من شوبير علي أداء الأهلي قائلا.. الفريق بلا روح.. والصفقات الجديدة مش تقيلة

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رياض-احمد صلاح- قام الإعلامي أحمد شوبير بالتعليق على فوز الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على نظيره فريق مصر للمقاصة بهدف دون رد التي أقيمت أمس الأحد ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر 2022 وقد قام بالتشديد على أن الفريق الأحمر قام بتقديم عرضاً سيئا وتخطى عقبة الفريق الفيومي بصعوبة حيث قام بانتقاد غياب الروح عن لاعبي الفريق الأحمر ولذي أشار بأن بكرة غير مطمئن للأهلي والصفقات الجديدة خفيفة.

 شوبير قام بانتقاد مستوى الأهلي أمام المقاصة.

وقال «شوبير» في برنامجه «مع شوبير» الذي يذاع على راديو أون سبورت أف أم»: «قبل المباراة الكل توقع أن تكون المباراة سهلة على الأهلي وذلك في ظل الفوارق الفنية الموجودة بين الفريقين وهبوط مصر للمقاصة لدوري المظاليم وقد اعتمد على اللاعبين الشباب في التشكيل الأساسي الذي خاض اللقاء، لكن رغم ذلك كان المقاصة ندا قويا للأهلي».

وأشار حارس منتخب مصر السابق إلى أن لاعبي الأهلي جسدا بلا روح لدرجة أنني كتبت في الدقيقة 70 متى يصل لاعبو الأهلي إلى ملعب السلام ولا أعرف ما سبب تراجع أداء لاعبي الفريق بهذا الشكل وهل هي أزمة جهاز فني أم غياب الروح.

شوبير يتحدث عن صفقات الأهلي وتدخل الإدارة

وقام نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق بالتشديد على أنه لا بد من تدخل إدارة الأهلي في أسرع وقت لإصلاح الأمور وإعادة الروح للفريق و خاصة أن الصفقات التي يتم التفاوض معها قد لا تكون طوق نجاة كافٍ للفريق وأستطيع القول انها صفقات خفيفة ونوه أحمد شوبير إلى أن هناك بعض الأمور الغريبة داخل الفريق أفشه قد حصل على راحة منذ أسبوعين تقريبا وجرى الإعلان عن خضوعه لجراحة فلماذا لم يتم تشخيص إصابته مبكرا.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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