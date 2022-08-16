أول تعليق من شوبير علي أداء الأهلي قائلا.. الفريق بلا روح.. والصفقات الجديدة مش تقيلة

شوبير قام بانتقاد مستوى الأهلي أمام المقاصة.

وقال «شوبير» في برنامجه «مع شوبير» الذي يذاع على راديو أون سبورت أف أم»: «قبل المباراة الكل توقع أن تكون المباراة سهلة على الأهلي وذلك في ظل الفوارق الفنية الموجودة بين الفريقين وهبوط مصر للمقاصة لدوري المظاليم وقد اعتمد على اللاعبين الشباب في التشكيل الأساسي الذي خاض اللقاء، لكن رغم ذلك كان المقاصة ندا قويا للأهلي».

وأشار حارس منتخب مصر السابق إلى أن لاعبي الأهلي جسدا بلا روح لدرجة أنني كتبت في الدقيقة 70 متى يصل لاعبو الأهلي إلى ملعب السلام ولا أعرف ما سبب تراجع أداء لاعبي الفريق بهذا الشكل وهل هي أزمة جهاز فني أم غياب الروح.

شوبير يتحدث عن صفقات الأهلي وتدخل الإدارة

وقام نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق بالتشديد على أنه لا بد من تدخل إدارة الأهلي في أسرع وقت لإصلاح الأمور وإعادة الروح للفريق و خاصة أن الصفقات التي يتم التفاوض معها قد لا تكون طوق نجاة كافٍ للفريق وأستطيع القول انها صفقات خفيفة ونوه أحمد شوبير إلى أن هناك بعض الأمور الغريبة داخل الفريق أفشه قد حصل على راحة منذ أسبوعين تقريبا وجرى الإعلان عن خضوعه لجراحة فلماذا لم يتم تشخيص إصابته مبكرا.