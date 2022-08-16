"خطفه من يد الزمالك".. الأهلي يتعاقد مع نجم منتخب مصر بـ8 مليون جنيه في الموسم

الأهلي يحسم صفقة التعاقد مع حارس الزمالك

أكدت تقارير إعلامية صباح اليوم، بأن مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعطى الضوء الأخضر لمدير التعاقدات في النادي “أمير توفيق” لحسم صفقة التعاقد مع حارس مرمى نادي الزمالك “محمد صبحي” المعار لصفوف نادي فاركو خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وهذا بعدما يقوم الأخير بتفعيل بند الشراء الموجود في عقد إعارته من الزمالك والبالغ 15 مليون جنيه.

وبحسب مصدر مسؤول في النادي الأهلي، فإن الإدارة قد عرضت مبلغ مالي وصل لنحو 30 مليون جنيه على فاركو من أجل التنازل عن خدمات “محمد صبحي” فور تفعيل بند الشراء مباشرة.

5 صفقات نارية للنادي الأهلي في الميركاتو

أصبح من المتوقع بأن ينجح المارد الأحمر في الحصول على توقيع 4 أو 5 صفقات نارية خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهذا بحسب ما أكده الإعلامي “أحمد شوبير” المقرب للغاية من مجلس إدارة النادي الأهلي، وهذا بعدما أكد بأن الكابتن الخطيب يتولى بنفسه المفاوضات مع عدد من اللاعبين من داخل وخارج الدوري المصري تمهيدًا لضمهم لصفوف الفريق الأول في الميركاتو الصيفي.