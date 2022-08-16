عاجل.. تهديد فريرا بالرحيل عن الزمالك بسبب مباراة السوبر المصري السعودي.

إصرار فيريرا على أن يترك تدريب فريق الزمالك .

وقد أضاف شبانة خلال البرنامج الخاص به الذي تتم إذاعته على شاشة ETC أن الإدارة الخاصة بنادي الزمالك قامت بالإصرار على خوض المباراة التي سيتم لعبها أمام فريق الهلال السعودي وذلك بسبب القيمة المادية الكبيرة التي ستقوم الإدارة بحصدها من وراء هذه المباراة.

وقد قام شبانة بذكر أن فيريرا قام بإبلاغ المسؤولين في نادي الزمالك أن خوض هذه المواجهة يعتبر أمر صعب للغاية، في ظل تلك الظروف و الضغوطات الخاصة بالمباريات التي تعاش في الفريق في هذا الوقت الراهن، ذلك إلى جانب خوض مباريات دوري أبطال أفريقيا مع دوري كأس مصر

وقام شبانة بالتأكيد على أنه كان يرتب لخوض مباراة الدور الـ64 من دوري الأبطال الخاص باللاعبين الشباب لكي يتم منح اللاعبين الأساسيين فترة راحة ونقاهة بسبب تلك الظروف والضغوط التي مر بها اللاعبون، وقد ذكر أيضاً أن هناك صداما أوشك على الحدوث خاص بالكلام ووجهات النظر بين الإدارة وفيريرا، ومازالت تلك المفاوضات جارية بين الطرفين.