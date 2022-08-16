انت الان تتابع خبر أزمة جديدة لمرتضى منصور يتحدى رئيس نادي الأهلي ويهدد والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد حصول الأخير على حكم ضده بالحبس لمدة شهر في الدعوى المقامة ضد منصور بتهمة السب والقذف.

وأضاف مرتضى منصور: «تنتظرنا مباراة هامة جدًا مع الإسماعيلي في كأس مصر، وأقول لجماهير الزمالك لا تنشغلوا بي، لأن الفريق أهم مني».

وتابع مرتضى منصور: «تتبقى مباراتان فقط في الدوري، واقتربنا من الاحتفال بدرع الدوري في أصعب سنة مرت على الزمالك.. سننظم أفضل احتفالية لفريق الزمالك في الاستاد بعد الفوز بالدوري بمباراة الاتحاد السكندري، وأكبر احتفالية للفريق بعد الفوز بالدوري ستكون في ملعب عبداللطيف أبورجيلة وسيتواجد هاني شاكر ومحمد منير أو عمرو دياب».