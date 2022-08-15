الدوري الإسباني: أتلتيكو يهزم خيتافي بثلاثية
تغلب أتلتيكو مدريد على مضيفه خيتافي 3 – صفر يوم الاثنين ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 15 عن طريق ألفارو موراتا، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 59.
وفي الدقيقة 75 أضاف أنطوان yريزمان الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد، ليحصد نقاط المباراة الثلاث.
ويستضيف أتلتيكو مدريد في المرحلة المقبلة فريق فياريال، فيما يحل خيتافي ضيفا على جيرونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الإسباني: أتلتيكو يهزم خيتافي بثلاثية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.